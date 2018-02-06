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" العمل " تودع 69 مليون ريال إعانات لجان التنمية الأهلية

Time منذ سنتين
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" العمل " تودع 69 مليون ريال إعانات لجان التنمية الأهلية

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن أنها أودعت الدفعة الثانية من الإعانات المخصصة للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، بمبلغ إجمالي 69.501.620 ريالا.

وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن بن صقر المطيري، إن الوزارة أودعت مبالغ الإعانات في الحسابات البنكية للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، مضيفًا أنه تم تخصيص مبلغ 19.945.939 ريالا كإعانة خاصة لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية، و 13.902.415 ريالا إعانة لبرامج التدريب والتعليم ورأس المال البشري، في حين بلغت إعانات الدعم التشغيلي 35.653.266 ريالا.

وقدم " المطيري " ، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على اهتمامهما الدائم بهذا القطاع، مؤكدًا أن استمرار الدعم الحكومي السخي، يأتي تقديرًا منها للدور الفاعل الذي تقدمه اللجان في خدمة المجتمع، ومن أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها ودعم أنشطتها وبرامجها التنموية.

كما شكر " المطيري " ، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء ومن يكفلهم ويتستر عليهم في ظل نلك الظروف مفسدون في الأرض ... وحقهم حد الحرابة
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان .. آمين ...
ابو محمد
الله يكون باالعون ويحمينا ويحميكم وكافة اخواننا المسلمين الموحدين ، من داء وبين .. آمين ..
زائر
هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات .... فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك ؟؟؟؟؟؟
زائر
هؤلاء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك

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