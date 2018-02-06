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" شرطة الليث " تعيد 12 ألف ريال لخادمة منزلية بعد سرقتها

Time منذ سنتين
Views 3200
" شرطة الليث " تعيد 12 ألف ريال لخادمة منزلية بعد سرقتها

علي القحطاني (صدى):
أعادت شرطة محافظة الليث، اليوم الثلاثاء، مبلغ 12 ألف ريال لخادمة منزلية، بعد سرقتها من قبل أحد الوافدين في أحد المحلات التجارية.

وأوضحت الشرطة أنه بمراجعة كاميرات المجمع التجاري التي كانت ترتاده الخادمة، أظهرت سرقة وافد لحقيبة الخادمة الخاصة وتم ضبطه في وقت قياسي والعثور على الحقيبة التي قام بإخفائها داخل مسكنه الخاص.

وكانت الخادمة تحمل حقيبتها الخاصة وبها مبلغ 12 ألف ريال أثناء تواجدها مع كفيلها بأحد المحلات التجارية، اتسعدادًا للسفر خارج المملكة، فقدت حقيبتها وقام كفيلها بإبلاغ شرطة الليث.

 

وافد
شرطة الليث
خادمة منزلية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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