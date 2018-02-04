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" مسلح " يثير الذعر في لايبزيج الألمانية

Time منذ سنتين
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" مسلح " يثير الذعر في لايبزيج الألمانية

برلين (صدى):
سادت حالة من الزعر، بين سكان مدينة لايبتزيج الألمانية " شرق " ، عقب بلاغ عن الاشتباه في وجود مسلح يتجول في الشوارع.

وانتشرت فرق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في عدد من الشوارع بالمدينة، قبل أن تتم محاصرة منزل في ضاحية نائية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المداهمة.

واشتبه السكان في بادئ الأمر في تخطيط المسلح لتنفيذ عمل إرهابي، بينما قال متحدث للشرطة إن كل الاحتمالات كانت واردة.

وتعاني ألمانيا من سلسلة عمليات إرهابية ضربت البلاد خلال العام الماضي، نفذ أغلبها مهاجرون، فيما تسببت في وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في جرائم دهس وهجوم مسلح.

مسلح
لايبزيج الألمانية
زعر
ععمليات إرهابية
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي انا
د محمد ماجد بخش
عنوان هيا وسمتها خفة الظل . فنانة قديرة . عندما زرت دول الخليج إبان الحرب العراقية الإيرانية هيا لم تكن قد ولدت . هذه أبرز شيء لاحظته إن الفن وخاصة الكوميديا بكافة الأفرع وخاصة المسرح تلعب دور مجتمعي بارز . سعيد لو قبلت الفنانة عمل مسرحي من تأليفي واخراجي. أخرجت في لندن عشية الملتقى الخليجي الأول مسرحية بحضور mac من تأليفي وإخراجي ودور البطولة كان لي. عيدك سعيد يا هيا ولكل جمهورك العربي.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد 😎
عادي ..
البرفسور احمد
سبحااان الله العظيم...

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