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زيت القرنفل معالج لحب الشباب ومعطر للفم

Time منذ سنتين
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زيت القرنفل معالج لحب الشباب ومعطر للفم

متابعات (صدى):
يُعتبر زيت القرنفل مادة طبيعية للتجميل، فهو يدخل في العديد من مستحضرات التجميل، و يمكن الاعتماد عليه في العناية بالجسم، وزيت القرنفل يحتوى على الكثير من الخصائص والعناصر التي تحتاجها الفتيات والسيدات للعناية بالجسم، كالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات مثل فيتامين " أ " وفيتامين " ج ".

يستخدم زيت القرنفل كعلاج قوي وفعال للتخلص من حب الشباب، لأنه يضم بعض المواد في مكوناته التي تفيد في تطهير الجلد من الميكروبات، وقتل الجراثيم والبكتيريا، فيمكنك وضع قطعة قطن صغيرة في بعض من زيت القرنفل، ثم المسح بها على بشرتك برفق، وتكرار ذلك مرة يوميًا، كما يمكن استخدامه على بشرتك كغسول لها تنظيفها عن طريق إضافة قطرة منه للماء وشطف بها وجهك.

كما أنه يحتوي على عناصر طبيعية مضادة للبكتيريا والجراثيم، مما يجعله مفيدا في تعطير الفم وتغيير الرائحة الكريهة به، ويمكنك عمل معطر وغسول للفم عن طريق وضع بعض القطرات منه إلى كوب من الماء، لتخفيفه ثم المضمضة به للقضاء على البكتيريا المسببة الرائحة السيئة.

بالإضافة إلي بعض الفيتامينات مثل فيتامين " أ " و فيتامين " ج " ، مما يفيد في شد جلد البشرة والتقليل من ترهله وتأخير ظهور الخطوط الدقيقة خاصة حول العين، وذلك بسبب قدرة زيت القرنفل على تنشيط وتحفيز الدورة الدموية مما يترتب عليه أن تبدو البشرة أكثر شبابًا نتيجة وصول الدم إلى الجلد وحصوله على التغذية اللازمة لتحقيق إشراقه وتألق له.

حب الشباب
التجاعيد
زيت القرنفل
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيه ..
واضح*** وصريح***
لوحححححححححححححححح، وشكلة من قوة الإرتطان طلع من القزاز المغفل..
واضح*** وصريح***
لوحححححححححححححححح، وشكلة من قوة الإرتطان طلع من القزاز المغفل..
ابو محمد 😎
الحمد لله على كل حال .. ... ربنا يريد بنا خير ..
د محمد ماجد بخش
تحتاج فلز أحادي المغناطيسية لتحطيم كيان الفيروس في المختبر أولا

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