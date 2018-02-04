بالصور والأسماء.. الفائزين في ماراثون " وزني مثالي " بمكة

حسين العلي : مكة المكرمة (صدى):

فاز المتسابق فايز عبيد العتيبي بالمركز الأول في ماراثون " وزني مثالي " السبت، وحصد مبلغ 10 آلاف ريال، كما حصل المتسابق محمد عمر على المركز الثاني وحصد مبلغ 7 آلاف ريال، وحصل المتسابق رفعت صبيحي فهد على المركز الثالث وحصد مبلغ 5 آلاف ريال.

كان مارثوان وزني مثالي قد انطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل بتنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وبحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون.

وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها التي تقام بمنطقة مكة وتضم فريق صحي متكامل جهز بمستشفى متنقل ميداني وطاقم طبي وتمريضي لتقديم الإسعافات للمتسابقين كما توفرت فرق الهلال الاحمر وفرق الدفاع المدني، والمرور وشرطة العاصمة المقدسة.

من جانبه تحدث حمد بن فيحان العتيبي المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة قائلاً: أن إقامة هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع واعي حيوي حيث أن الرياضة هي المحفز الأول لتجنب الأمراض كمرض السكري والقلب .

وأضاف العتيبي أن المسافة بلغت ٧ كليومتر شارك بها العديد من الأشخاص باختلاف الأعمار من صغار السن إلى كبارهم.

كما ذكر الدكتور وائل بن حمزة مطير نائب مدير عام الشئون الصحية للخدمات العلاجية بأن عدد المشاركين وصل إلى ٩٣٥ مشارك من داخل منطقة مكة وخارجها بإختلاف الأعمار، ووضح أن الفعالية انقسمت إلى قسمين من 6 سنوات إلى ١٣ سنه يشاركون بالسابق بمسافة 600 متر ، وقسم من ١٤ سنه إلى60 سنه ويشاركون بالسابق بمسافة ٧ كيلومتر.

وقد بلغ عدد الزوار مايقارب 300 زائر للماراثون ، بوجود معارض مصاحبة توعوية وتثقيفية.

واختتم فيه بتقديم الجوائز للفائزين وتقديم الدروع لمنسوبي الصحة والجهات المشاركة ،والراعي الماسي مستشفى باشراحيل ،والرعاة الفضيين مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات ،وغرفة مكة المكرمة وشركة دايت سنتر ،وأيضاً الجهات المشاركة في التنظيم ، ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وأمانة العاصمة المقدسة وشركة المياه الوطنية وجمعية زمزم الصحية التطوعية وجمعية شفاء الخيرية على ماقدموه من جهد في تنظيم هذه الفعالية الأولى من نوعها بمنطقة مكة.

وكانت صحة مكة قد نظمت مؤخراً ضمن المبادرة فعالية ممشانا طبي وأكلنا صحي في مماشي مكة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وكذلك مسابقة الطباخ الصغير بإشراف ادارة التغذية بصحة مكة المكرمة.