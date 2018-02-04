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الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان تركي آل الشيخ عن ميوله الرياضية تشعل " تويتر "

Time منذ سنتين
Views 39919
Comment 15
إعلان تركي آل الشيخ عن ميوله الرياضية تشعل " تويتر "

نواف السالم (صدى):
كشف رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، في حوار مفتوح مع نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عن ميوله الرياضية في رد على سائل.

وقال آل الشيخ :" الآن المنتخب ... سابقاً الهلال " ، فيما أجاب آخر سأل عن وزنه كاتبا: " ١١٧ كيلو " ، ليسأله ثالث إن كان يريد تنفيذ عملية "تكميم" ، ليرد: " جربه وعلمني " ، فيما أوضح أنه يبلغ من العمر 37 عاما.

وأجاب عن سؤال حول فقدان الحماس في الدوري كاتبا: "  أنزل العب والا وش المطلوب  " ، فيما رد على سؤال آخر عن صبره على الإعلاميين، وتحديدا عدنان جستنية وفهد الروقي قائلا: " أنا معاكم صابر وللصبر حدود " .

وعن سؤال حول احتراف اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني فقط، رد آل الشيخ ساخرا: " وين تبي التايلندي مثلاً " ، فيما أكد وجود تسهيلات للمشجع السعودي لحضور مباريات كأس العالم في روسيا هذا العام ".

 

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أحدث التعليقات

ع ل
اللهم ارنا فيه عجليب قدرتك وجعله عبره لمن خلفه وكل انسان ظلل عباده قبل فترة كان يتكبر وايدعوالي الحفلات والنحلل ويقول الي ماهو عاجبه يجلس في بيته اللهم ارنيه علي السرير الابيض الايصتطيع الحركة
الغابه
ألأهم البنوك لأ تسرقنا ولا تلطشنا ولأ محتاجين لتأجيل أقساطهم بركة ربك موجودة بالموجود وكل مايسرة الله مبارك الله لنافيه إن مع العسر يسرا ..
الرمح
هذه حركة مقرفة
ابوبدر
عليكم من الله انتي واياه ما تستحقون من الله.
غييييوووورررر
من الدور 25 وفقط كسور سبحان الله سبحان من بيده ملكوت كل شي

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