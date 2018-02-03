تأهيل 228 سيدة للحياة الاجتماعية وسوق العمل في طويق للتنمية الأسرية

حمود العنزي (صدى):

نفذ مركز طويق للتنمية الأسرية التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، خلال الأربعة اسابيع الماضية، العديد من الورش والبرامج التدريبية، استهدفت أكثر من 228 مستفيدة من سيدات الحي، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.

وشملت البرامج التدريبية والورش دورات تطوير الذات مثل دورة " حياتي بيدي " ، و " حملة التوفير والإدخار ، والمشكلات السلوكية للطفل، وفن التعامل مع الشخصيات، وصحتي بلياقتي، بالإضافة إلى دورة فن التحفيز الذاتي وقوة الهدف، وورشتا عمل عن أساسيات الأكريلك، وصيانة الجوال التي استمرت أسبوعين كاملين وركزت على تعريف المستفيدات بالهاتف المحمول ومكوناته وانواعه و محتويات حقيبة الصيانة و أكسابهن مهارات الفك والتركيب واكتشاف الأعطال وإصلاحها .

وصاحب الورش الكثير من العروض المرئية والتطبيقات العملية والأنشطة الفردية المختلفة، وتم في ختامها تكريم الجهات المشاركة والمدربات وتسليم المتدربات شهادات الحضور.

يذكر أن مركز طويق للتنمية الأسرية يهدف من خلال اقامة مثل هذه البرامج الى رفع مستوى الوعي لدى السيدات وتطوير مهاراتهن في شتى المجالات لتأهيلهن للحياة الاجتماعية والعملية بشكل عام.