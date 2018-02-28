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الأعداد السابقة للصحيفة

القحطاني: برنامج " أجفند " يتواءم مع أهداف التنمية العالمية

Time منذ سنتين
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القحطاني: برنامج " أجفند " يتواءم مع أهداف التنمية العالمية

عادل الحربي (صدى):
أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " ناصر القحطاني، أن برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " يتواءم مع جهود وأهداف التنمية العالمية من خلال البرامج والمشاريع المميزة التي يبادر بها البرنامج وشركاؤه وتنفذها منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية والأهلية على مستوى العالم النامي دون تمييز أو تفرقة من أي نوع.

وأفاد القحطاني، خلال اجتماع لجنة الجائزة التاسع عشر الذي عقد اليوم في الرياض للإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزه أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للعام 2017 في مجال (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع).

ويهدف برنامج الخليج العربي " اجفند " ، إلى الإسهام في الحد من الفقر وتخفيف حدة العوز مع التركيز على الفئات الضعيفة، وإثراء المعرفة ورفع المهارات لدى الفئات المحتاجة لمواجهة متطلبات سوق العمل وتوسيع فرص الحصول على العمل الكريم، وتنمية القدرات لا سيما قدرات النساء والأطفال لزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة المتاحة وممارسة حقوقهم في الحياة الكريمة، وتشجيع الابتكار في مجالات التنمية البشرية مع التركيز على قضايا المجموعات الضعيفة وبخاصة من أخرجتهم الظروف المعيشية والأمنية من ديارهم.

وأشار القحطاني إلى أن " أجفند " يستهدف الفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً في الدول النامية منخفضة الدخل وبالأخص المرأة، والطفل، والشباب، واللاجئين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
المهم المواطن لازم تتم معاقبته لانه شريك معهم في الجريمه
ابو عمار
المهم انك سخيفه وسالفتك مثل وجهك المقرف

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