الفريق مطلق الإزيمع يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية الكريمة

كما قدم شكره للقيادة الحكيمة على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني .
وقال معاليه بهذه المناسبة أسأل الله عزوجل أن يوفقني لحمل هذه الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة ومافيه خدمة مملكتنا الغالية .
سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - .