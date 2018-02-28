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الأعداد السابقة للصحيفة

الفريق مطلق الإزيمع يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية الكريمة

Time منذ سنتين
Views 4325
الفريق مطلق الإزيمع يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية الكريمة

سعيد العجل (صدى):
رفع معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الإزيمع، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة .

كما قدم شكره للقيادة الحكيمة على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني .

وقال معاليه بهذه المناسبة أسأل الله عزوجل أن يوفقني لحمل هذه الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة ومافيه خدمة مملكتنا الغالية .

سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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