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أول متحول جنسيا يلتحق بالجيش الأمريكي

Time منذ سنتين
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أول متحول جنسيا يلتحق بالجيش الأمريكي

واشنطن (صدى):
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قبولها في صفوف الجيش الأمريكي أول متعاقد متحولا جنسيا.

وأكد ممثل البنتاجون، الميجور ديفيد إيستبورن، في حديث لصحفيين أن أول متحول جنسيا وقع عقد انخراطه في صفوف القوات الأمريكية، مضيفا أن المجند سيخضع قريبا لدورة تدريبية للمجندين الجدد قبل أن ينضم إلى القوات العسكرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتحق فيها فرد متحول جنسيا بالجيش الأمريكي علنيا ورسميا، فيما لم يتضح بعد عدد محدد للمتحولين جنسيا الذين يخدمون الآن في صفوف القوات العسكرية الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول العام الماضي فرض حظر على منح المتحولين جنسيا إمكانية الخدمة " بأي طريقة " في صفوف الجيش، بينما أصدرت المحاكم الاتحادية في كل من بالتيمور وواشنطن وسياتل وريفرسايد أحكاما ترفض حظر ترامب.

الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
متحول جنسيًا
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ابو محمد 😎
فيك الخير ...
فبصل
يالطيف لطفك
ابو محمد 😎
تماام ...
ابو محمد 😎
تماام ...
فبصل
ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم

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