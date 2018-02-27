calendar

بلدية أملج تنفذ حملة لإزالة الإعلانات من الأماكن العامة

Time منذ سنتين
Views 2141
بلدية أملج تنفذ حملة لإزالة الإعلانات من الأماكن العامة

محمود البلوي (صدى):
شنت بلدية محافظة أملج، حملة لإزالة الإعلانات والملصقات التجارية من الأماكن العامة وعلى المنازل التي تأتي ضمن جهود البلدية لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان ، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعميماً إلى الأمانات والبلديات كافة، بمناطق ومحافظات المملكة، يتضمن التوجيه بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أوالإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.

وتهدف هذه التعليمات إلى متابعة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، ، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة " 500 " ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تفعيل لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات الصلبة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

أخر الأخبار

قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص
قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص
Time منذ 45 دقيقة Views 2109
ياسين حمزة في الحجر المنزلي وتحدي المناديل
ياسين حمزة في الحجر المنزلي وتحدي المناديل
Time منذ 45 دقيقة Views 408
الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام
الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام
Time منذ 49 دقيقة Views 2451
الجوكم : ايقاف سلمان الفرج بسبب حديث الشفايف يكشف كذبه ان للهلال نفوذ
الجوكم : ايقاف سلمان الفرج بسبب حديث الشفايف يكشف كذبه ان للهلال نفوذ
Time منذ 50 دقيقة Views 396
أحمد الشمراني : الهلال والنصر اجوائهم مخملية في اللجان
أحمد الشمراني : الهلال والنصر اجوائهم مخملية في اللجان
Time منذ 51 دقيقة Views 256
شاهد.. رسالة من حمد الله للجماهير
شاهد.. رسالة من حمد الله للجماهير
Time منذ 54 دقيقة Views 1629
بالفيديو.. مايا دياب في برنامج على «انستجرام» لمواجهة الأزمة
بالفيديو.. مايا دياب في برنامج على «انستجرام» لمواجهة الأزمة
Time منذ ساعة Views 1240
إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية
إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية
Time منذ ساعة Views 2012
الدوري في روسيا البيضاء يسمح للجماهير بحضور المباريات رغم تفشي الوباء القاتل 
الدوري في روسيا البيضاء يسمح للجماهير بحضور المباريات رغم تفشي الوباء القاتل 
Time منذ ساعة Views 1496
تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
Time منذ ساعة Views 3109