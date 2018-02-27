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مصفي مساهمة يتهم " التجارة " بعدم دفعها مستحقاته المالية

Time منذ سنتين
Views 2747
مصفي مساهمة يتهم " التجارة " بعدم دفعها مستحقاته المالية

عادل الحربي (صدى):
قدم مصفي مساهمة عقارية ، شكوى إلى الجهات المختصة ، لإلزام لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة ، بتنفيذ حكم قضائي نهائي ، يقضي بإلزام اللجنة بدفع 24 مليون ريالًا له ، كأتعابه مقابل عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الآخرين .

وكانت اللجنة ، قد وقعت عقدًا قبل 6 أعوام مع صاحب القضية ، لتصفية إحدى المساهمات ، إلا أنها فسخت العقد معه بعد إنجازه 70% من الأعمال المنصوص عليها في العقد ، فلجأ الشخص لرفع دعوى بديوان المظالم ، مطالبًا خلالها بإلزام اللجنة بسداد 37 مليون ريال له نظير خدماته .

وامتنعت اللجنة عن سداد المبلغ المطلوب ، بحجة فسخ التعاقد معه ، لافتة إلى أن الأتعاب تكون على نتيجة العمل النهائية وليس على الجهد المبذول ، حيث طالبت اللجنة برد الدعوى ، إلا أن الرجل تمسك بحقه وطالب بالحصول على أتعابه عن الفترة الماضية .

ورأت المحكمة من جانبها ، أن المصفي يستحق 24 مليون ريالًا ، نظير إنجازه لـ 70% من الأعمال الموكلة إليه ، وفقًا للعقد ودون أي تقصير ، موضحة أن مبرر اللجنة بأن الاستحقاق مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول يعد هضمًا للحقوق وأكلًا لأموال الناس بالباطل .

وقدمت وزارة التجارة ، اعتراضًا على الحكم أمام محكمة الاستئناف ، والتي أيدت الحكم وأكسبته صفة القطعية ، إلا أن اللجنة لم تسلم المصفي حقه حتى الآن .

وقال متحدث لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة ، سعد آل مسعود ، إن اللجنة تتابع تنفيذ القرار الصادر ، وتم الحجز على الحساب الخاص بالمساهمة ، ليتم التنفيذ مباشرةً بعد توفر مبالغ في المساهمة .

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أحدث التعليقات

شننننن
الله يرحمة وغفرله يارب العالمين
صواعق الشمال
الله يحمي الوطن من البلأ والوباء ومن الأمراض أمين ..
ابو عمار
شاب وبعدين طلع متزوج وطلع مريض نفسي والزوجه غيرت اقوالها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وليش رايحات لدوله معاديه كاالمجوس😷
الأحساء
حتى محرم مامعهن محرم محنا والله ناقصينكم جبتوا لنا البلأ والوباء من ديار الخزي والعار أنثبروا مكانكم ولا حكومة لبنان تعيدكم لمزابل قم ومشهد المجوسية🌴

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