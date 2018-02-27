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اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة
منذ سنتين
2907
نايف السالم (صدى):
وقع حادث اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة ، اليوم الثلاثاء ، بسبب السرعة والانشغال بغير الطريق .
وباشرت الجهات المختصة الحادث ، حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر .
حادث
القنفذة
مركبة
اصطدام
شاحنة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .
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