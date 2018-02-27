نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة

Time منذ سنتين
Views 2907
اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة

نايف السالم (صدى):
وقع حادث اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة ، اليوم الثلاثاء ، بسبب السرعة والانشغال بغير الطريق .

وباشرت الجهات المختصة الحادث ، حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر .

 

حادث
القنفذة
مركبة
اصطدام
شاحنة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .

أخر الأخبار

وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا
وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا
Time منذ 5 دقائق Views 1387
تعرف على السر الصغير الذي لجأ إليه رونالدو ليصبح أسرع لاعب
تعرف على السر الصغير الذي لجأ إليه رونالدو ليصبح أسرع لاعب
Time منذ 10 دقائق Views 1236
«الشؤون الإسلامية» تجدد دعوتها بتطبيق البروتوكولات الصحية للحد من كورونا
«الشؤون الإسلامية» تجدد دعوتها بتطبيق البروتوكولات الصحية للحد من كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1190
خطباء المملكة توحدوا للحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا
خطباء المملكة توحدوا للحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1197
بدائل المراكز الصحية الثلاث بعد إغلاقها بالخرج
بدائل المراكز الصحية الثلاث بعد إغلاقها بالخرج
Time منذ 11 دقيقة Views 1179
الشؤون الإسلامية بتبوك تشيد بإلتزام المصلين في صلاة الجمعة بالإجراءات الوقائية
الشؤون الإسلامية بتبوك تشيد بإلتزام المصلين في صلاة الجمعة بالإجراءات الوقائية
Time منذ 12 دقيقة Views 1145
إشارة بذيئة لحكم كادت أن تتسبب في فضيحة دولية
إشارة بذيئة لحكم كادت أن تتسبب في فضيحة دولية
Time منذ 15 دقيقة Views 1289
مسؤولان: البنوك السعودية ستتجاوز الأزمة الحالية
مسؤولان: البنوك السعودية ستتجاوز الأزمة الحالية
Time منذ 17 دقيقة Views 1244
رحيل القارئ الشيخ محمود سكر
رحيل القارئ الشيخ محمود سكر
Time منذ 17 دقيقة Views 1302
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 23 دقيقة Views 1227