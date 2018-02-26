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الأعداد السابقة للصحيفة

الأربعاء.. إعلان الفائزين بجائزة أجفند

Time منذ سنتين
Views 2912
الأربعاء.. إعلان الفائزين بجائزة أجفند

علي القحطاني (صدى):
تعلن أجفند التنموية الدولية في الرياض يوم غدٍ الأربعاء، الفائزين بجائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية « أجفند » .

ومن المقرر، أن تجتمع لجنة جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية بمقر أجفند صباح الأربعاء لاستعراض المشاريع التنموية المرشحة للجائزة ، التي تم تقييمها من محكمين دوليين محايدين ، تستحق الفوز في مجال " جودة التعليم " ، الهدف الرابع في أجندة التنمية المستدامة 2030 .

ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الأمير طلال بن عبد العزيز، وتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات العالمية البارزة، التي تمثل المنطقة العربية والأمريكيتين، وقارتي آسيا وأفريقيا وهم :

الملكة صوفيا ، والرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ، والرئيس الشرفي لمنظمة " الجميع من أجل الأرجواي " السنيورة مرسيدس متنافرا، ومؤسس بنك غرامين، رئيس مركز يونس البروفسير محمد يونس، والمدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور يوسف سيد عبدالله .

 

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أحدث التعليقات

ع ل
اللهم ارنا فيه عجليب قدرتك وجعله عبره لمن خلفه وكل انسان ظلل عباده قبل فترة كان يتكبر وايدعوالي الحفلات والنحلل ويقول الي ماهو عاجبه يجلس في بيته اللهم ارنيه علي السرير الابيض الايصتطيع الحركة
الغابه
ألأهم البنوك لأ تسرقنا ولا تلطشنا ولأ محتاجين لتأجيل أقساطهم بركة ربك موجودة بالموجود وكل مايسرة الله مبارك الله لنافيه إن مع العسر يسرا ..
الرمح
هذه حركة مقرفة
ابوبدر
عليكم من الله انتي واياه ما تستحقون من الله.
غييييوووورررر
من الدور 25 وفقط كسور سبحان الله سبحان من بيده ملكوت كل شي

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