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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أول ظهور رسمي لـ " BMW X4 " موديل 2019

Time منذ سنتين
Views 3236
بالفيديو.. أول ظهور رسمي لـ " BMW X4 " موديل 2019

برلين (صدى):
تعتبر BMW X4 الجديدة كلياً النسخة الأكثر رياضية من موديل X3 وتبدو X4 موديل 2019 مثل الطراز السابق ولكن الشركة البافارية اضافت لها الكثير من المزايا والتجهيزات مع تغيير شكل مؤخرة السيارة بصورة جذرية. كما يتوفر للسيارة محرك 3 لتر بشاجن توربيني ويمكن الحصول على السيارة بنزين أو ديزل ويمكن اعتبار X4 M تهديد حقيقي لبورشة ماكان تيربو.

والفيديو مهم لأنه يعطي نظرة افضل حول كيف تبدو السيارة بالفعل خاصة عندما تعلم انها في منافسة حامية مع سيارات مثل مرسيدس GLC كوبيه والفاروميو ستلفيو وبورشة ماكان. وستتوفر السيارة بثلاث محركات الأول xDrive20d بقوة 190 حصان بينما المحرك الحديث M40d فيوفر قوة 326 حصان.

وبينما يشبه الجزء الداخلي ما يوجد فيX3 ولكن يمكن الاستمتاع في السيارة بعجلة قيادة رياضية من M وأزرار اكثر تميزاً عن X4 القديمة ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مع مرايا ابواب بلمسات ميتاليك وعجلات 21 بوصة. والمساحة الخاصة بالرؤوس في الخلف اقل من المعتاد ولكن يوجد مساحة تخزين خلفية تبلغ 520 لتر مع باب خلفي مميز ومفتاح خاص للسيارة مضاد للماء. ويحمل المفتاح شاشة 2.2 بوصة ويمكن استخدامه كذلك في ركن السيارة عن بعد .

 

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أحدث التعليقات

M-512
اتمنى الصحة والعافية للجميع اتمنى أن اي إنسان يشعر بتعب أو أعراض المرض أن يذهب للعلاج بسرعة وأن يبتعد عن الناس السليمين، وكفانا الله وإياكم شر المحن والكوارث، دمتم سالمين.
أبو محمد
اللهم حولينا ولا علينا .. عاد الحين بالحجر المنزلي .
M-512
السبب الحقيقي في إنتشار هذا الوباء السيئ هو المرضى إلي يتناقلون به بكل مكان وهم يعلمون أنه معدي وخطر وللأسف الشديد أن المسبب الأكبر والحقيقي وهذا كما قالته الأخبار في الصحف العالمية وحتى في التلفاز أن العاملين في القطاعات الصحية يصيبهم الوباء وهم لايعلمون انهم في خطر محدق ويعدون غيرهم من الابرياء وفي هذا الأمر من نلوم !؟ هل نلوم المرضى إلي ابتلوا به أم من يترى !؟
ا
جعل هالراس في جنات النعيم عند مليك مقتدر💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔❣💔💔💔💔💔❣❣💔💔💔💞ابوفيصل
abdul
هههههه.... حسب الدعايات السابقة لم يعد لقطر جيش، تم تسريحهم واحلال محلهم بالكتائب الايرانية والتركية والطالبان والاخوان فضلا عن الامركان في قاعدة العديد. رحم الله الشيخ الشعراوي ، كان دائما يقول : ان كنت كذوبا فكُن ذَكورًا. وبعدين ليش كلام معارض يعتمد ؟ هذا عبارة عن غانم الدوسري تبع قطر.

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