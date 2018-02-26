نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق

Time منذ سنتين
Views 2451
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق

سعيد العجل (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق اللواء المتقاعد موسى بن سعود العميرة بمناسبة إحالته على التقاعد يرافقه العميد صلاح بن دحام السرحاني، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة الحدود الشمالية .

وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره لـ " العميرة " على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الآداء بسجون المنطقة، مشيدا سموه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، كما أشاد سموه بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.

وعبّر اللواء متقاعد العميرة عن بالغ امتنانه لسمو أمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .

من جانبه أعرب العميد السرحاني عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات سمو أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم .

السجون
السجين
أمير الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان
Time واتساب

أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

أخر الأخبار

انفجار براميل عند محاولة رجلين لحامها
انفجار براميل عند محاولة رجلين لحامها
Time منذ 8 دقائق Views 226
" إم بي سي " تعرض " درب الزلق " بدلا من مخرج7
" إم بي سي " تعرض " درب الزلق " بدلا من مخرج7
Time منذ 9 دقائق Views 1363
أحمد الشمراني يطالب إدارة الاهلي بالإقتداء بالهلال
أحمد الشمراني يطالب إدارة الاهلي بالإقتداء بالهلال
Time منذ 12 دقيقة Views 236
عبدالإله مؤمنه : الأهلي رقم واحد وعدد بطولاتنا 1000 بطولة
عبدالإله مؤمنه : الأهلي رقم واحد وعدد بطولاتنا 1000 بطولة
Time منذ 14 دقيقة Views 167
فهد الطخيم : ماجد عبدالله حصل على أفضل لاعب في آسيا
فهد الطخيم : ماجد عبدالله حصل على أفضل لاعب في آسيا
Time منذ 15 دقيقة Views 161
نايف هزازي : عدالة كرة القدم هي تحقيق الهلال كاس اسيا
نايف هزازي : عدالة كرة القدم هي تحقيق الهلال كاس اسيا
Time منذ 16 دقيقة Views 167
عبدالمحسن الجحلان : يوجد أكثر من نجم في نادي النصر
عبدالمحسن الجحلان : يوجد أكثر من نجم في نادي النصر
Time منذ 19 دقيقة Views 153
فلاح القحطاني : الهلال أو النصر الفائز منهم في الملعب سيكون مستفيد
فلاح القحطاني : الهلال أو النصر الفائز منهم في الملعب سيكون مستفيد
Time منذ 20 دقيقة Views 170
بالصور..احتراق وجه ممرضة بسبب الكمامة
بالصور..احتراق وجه ممرضة بسبب الكمامة
Time منذ 25 دقيقة Views 228
الجدعان: ندرس رواتب الهيئات الحكومية الجديدة للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة
الجدعان: ندرس رواتب الهيئات الحكومية الجديدة للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة
Time منذ 48 دقيقة Views 2690