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الأعداد السابقة للصحيفة

5 أمور تمكنك من تجاوز محنة الانفصال عن شريك حياتك

Time منذ سنتين
Views 4446
Comment 10
5 أمور تمكنك من تجاوز محنة الانفصال عن شريك حياتك

متابعات (صدى):
يعتبر الكثيرون الانفصال عن شريك الحياة، تجربة سلبية يقيسون عليها جميع تجاربهم المستقبلية، وتصيبهم بالإحباط، فقد ينتج عنه الشعور باضطرابات عاطفية قد تقلب حياة المرء رأساً على عقب.

ولكن لا ينبغي أن يترك الشخص تجربة انفصاله تؤثر على حياته بشكل كبيرة، لذلك، نقدم لكم بعض الدروس التي يجب تعلمها، لتمكن الشخص من تجاوز محنته، وتمنحه فرصة لإقامة علاقة جديدة ناجحة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: حدد أسباب فشل العلاقة السابقة: فيجب أن تتلافى الأخطاء والهفوات التي تسببت في وصول الأمور بينك وبين الشريك إلى هذه المرحلة.

ثانيًا: تعرف على خصالك السلبية: وذلك للتخلص منها، والبدء في علاقة جديدة، خالية من المنغصات والمشاكل.

ثالثًا: سعادتك بين يديك: فيجب أن تتجنب المشاعر السلبية الناجمة عن انفصالك عن الشريك، وذلك لكي يتوفر لك استقراراً نفسياً يؤهلك لخوض تجربة جديدة.

رابعًا: كل شيء قابل للتغيير: فيجب أن تعلم أن أي علاقة قد تنتهي في أي وقت بسبب ظروف معينة، لذا، حاول أن لا توقف حياتك عند نقطة واحدة.

خامسًا: الحب ليس كل شيء: فأي علاقة، تتطلب الكثير من العوامل التي تضمن نجاحها وازدهارها، ولا تعتمد فقط على مشاعر الحب فقط.

 

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
هههههههه معذور مكثر لبن حمير
لا يهمونك انا مجنونك
اعتقد ان الحمراني لم يعرف بنفسة بأنة متحدث بالإنابة كي يحمل تصريح ويبرزة لك في حال جنابكم الموقر رغب بذلك هو صحفي مجتهد ولة مصادرة ولا يكتب حتى يتوثق بالدليل ليس هو من يوقعة بالفخ بمثلك وهو يعلم ان السعودية بها حرية فضاء صحفي وفق ضوابط منصوص عليها من الجهات المعنية اكيد وضحت الرسالة ام ان بك هوى شلة حسب الله لولم تفهم
عبدالله الخمعلي
كنت اشتري الببس ب٤ قروش ولا اقدر اكمل شربة لحالي من كثر تركيز مادة الكولا والغاز فيه .. و اتوقع ان اللي يشربون بعدي اربع او خمس وكلن يقول شرّح لي .. والغريبه يكفينا كلنا !!
لا يهمونك انا مجنونك
اولآ الداج ذى من سواة مشهور مو بقطيع يتبعة ثانيآ لا ينتقص من اخوتنا الكويتيين غير شخص ناقص
مستغرب وغريب وغربه
خالد الظفيري خلصت المواد الاعلاميه عندك رحت تركض تدور ورا هالمسيكين ؟

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