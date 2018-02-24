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الأعداد السابقة للصحيفة

شركة أركاد تعلن عن 21 وظيفة شاغرة

Time منذ سنتين
Views 3797
شركة أركاد تعلن عن 21 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
قامت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة بالإعلان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، وخليض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:

– مراقب المواد.

– مدير قبل التكليف (عدد 5 وظائف).

– مهندس موقع.

– مدير الإنشاءات- الكهربائية.

– مهندس مشروع (وظيفتين).

– مدير الإنشاءات.

– رسام تصاميم (وظيفتين).

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي أنظمة تخطيط موارد (وظيفتين).

– مهندس برمجيات.

– مهندس ضمان الجودة البرمجيات.

– مطور برامج (وظيفتين).

– مشرف اللحام.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2018م، لافتة إلى أن التقديم على الرابط التالي:هنا

 

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أحدث التعليقات

faeiz1122
التي تعرضت لها طفلتها في رأسها إثر سقوطها في المنزل يعني إهمال منها ايش دخل العين الحمدلله والشكر
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
إلى الجحيم
ابو ناصر
لو *صدفوا
محمد
تكفى يا آخر حبه معاها فلوس 😂😂

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