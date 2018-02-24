شركة أركاد تعلن عن 21 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

قامت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة بالإعلان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، وخليض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:

– مراقب المواد.

– مدير قبل التكليف (عدد 5 وظائف).

– مهندس موقع.

– مدير الإنشاءات- الكهربائية.

– مهندس مشروع (وظيفتين).

– مدير الإنشاءات.

– رسام تصاميم (وظيفتين).

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي أنظمة تخطيط موارد (وظيفتين).

– مهندس برمجيات.

– مهندس ضمان الجودة البرمجيات.

– مطور برامج (وظيفتين).

– مشرف اللحام.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2018م، لافتة إلى أن التقديم على الرابط التالي:هنا