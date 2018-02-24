calendar

" جيتس " يعترف بالتهم الموجهة إليه حول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

عربية ودولية
Time منذ سنتين
Views 2462
" جيتس " يعترف بالتهم الموجهة إليه حول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
قام ريتشارد جيتس، المستشار السابق في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف، أمس الجمعة، بالإدلاء بشهادة زور، وبالاحتيال المالي على حساب الدولة الأمريكية، ووافق على التعاون مع التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2016.

وبرر جيتس هذا التبدل، في رسالة موجهة إلى المقربين منه، مؤكدًا أنه على الرغم من رغبته الدفاع عن نفسه، قام بتغيير رأيه لحماية عائلته.

وكان المدعي مولر، أعلن ملاحقات جديدة ضد بول مانافورت وجيتس، وتتضمن لائحة الاتهام التي وقّعها المدعي الخاص بالتفصيل 32 اتهامًا جديدَا تتعلق بأفعال يشتبه بأنه قام بها، بينها تهرب ضريبي، وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج.

وكشفت لائحة الاتهام الأخيرة التي قدمها مولر إلى محكمة فدرالية الجمعة، في واشنطن بأن مانافورت دفع أموالا إلى مجموعة هابسبورج المكونة من مجموعة من السياسيين الأوروبيين؛ لاتخاذ مواقف مؤيدة لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "
بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "
Time منذ 11 دقيقة Views 1386
" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة
" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1270
صور وتفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز وإصابة الملك سعود أثناء حمايته
صور وتفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز وإصابة الملك سعود أثناء حمايته
Time منذ 46 دقيقة Views 1788
وزير الأوقاف المصري: صلاة الجمعة قد تلغى ووقف تأشيرات العمرة قرار " شجاع "
وزير الأوقاف المصري: صلاة الجمعة قد تلغى ووقف تأشيرات العمرة قرار " شجاع "
Time منذ ساعة Views 1593
بالصورة..إسرائيلي متجولا في قطر: أشعر بالأمان
بالصورة..إسرائيلي متجولا في قطر: أشعر بالأمان
Time منذ ساعة Views 1626
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي
Time منذ ساعة Views 1651
هروب خادمة في الرياض بعد أيام من استلامها (فيديو)
هروب خادمة في الرياض بعد أيام من استلامها (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2122
بالفيديو.. العثور على وادي تحت تلال حي النرجس بالرياض أثناء حفر خزان للمياه
بالفيديو.. العثور على وادي تحت تلال حي النرجس بالرياض أثناء حفر خزان للمياه
Time منذ ساعة Views 2554
بالفيديو .. والد زهبة يروي كيف اخُتطفت ابنته منذ 20 عاما في جازان
بالفيديو .. والد زهبة يروي كيف اخُتطفت ابنته منذ 20 عاما في جازان
Time منذ ساعة Views 2069
عمالة وافدة يضربون سائق «سطحة» بالعصي بالرياض
عمالة وافدة يضربون سائق «سطحة» بالعصي بالرياض
Time منذ ساعة Views 2636

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كيف تخطفين وليه؟! الله المستعان
ابو محمد
رحم الله ملوك المملكه الحي منهم والميت .. آمين .. .. الزيود شرهم مسنطير منذ زمن ، ولا بد من سحقهم وخلطهم مع ناعم التراب ..
السامـــــــر
لعنة الله عليهم ابو شكيم الشرهه على اللي يضربون بواري ما احد يفزع له اخ يالقهر
ساري الليل
الله يرحم المؤسس ويسكنه الجنه
ابو محمد
الله يردها لك سالمه ... آمين ..