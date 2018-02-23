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الأعداد السابقة للصحيفة

جحيم على الأرض.. عناق أب لجثة طفله وصراخه يهزون أرجاء الغوطة الشرقية

Time منذ سنتين
Views 3114
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جحيم على الأرض.. عناق أب لجثة طفله وصراخه يهزون أرجاء الغوطة الشرقية

دمشق (صدى):
تشهد مدينة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، أعنف حصار وأكبر كارثة إنسانية منذ ما يقرب من أسبوع، ليليق عليها مسمى " جحيم على الأرض " ليصف نص ما يعانيه أهالي الغوطة.

حيث تحولت الغوطة التي تعيش منذ 5 أيام تحت قصف ناري كثيف إلى مقبرة كبرى للأحياء والأموات، وفي مشهد يفوق جثث القتلى والجرحى والمصابين، يأتي عناق أب لجثة طفله الباردة الأقوى والأدمى بين انتهاكات نظام الأسد.

ظل يبحث عن طفله الذي لم يفوق عمره السابعة أعوام بين الجرحى والمصابين والقتلى ويكشف وجوه الجثث داخل أكفانهم ليتجمد في المنتصف عند وجه طفله المنير كالملائكة وسط رحاب السماء.

وتمسك الأب بجثة طفله باكيًا في مشهد مأسوي، لخيم الموت والدمار على الغوطة وتصبح لوجة سوداء تغطيها دخان الصواريخ ورائحة النيران والمنازل الواقعة فوق رؤس سكانها، وتسري في شوارعها وهوائها دماء أبنائها.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ايي ياعيب الشوووم باطل وينن اولاد لخالوووو اخوان واخوات الماما ولو كلياتهن وكل حبابين النظيم معاهن بيتسابئوا عليك اي موووو سعودييييية
ابو عمار
انت حره يا هند فيما تلبسين اذا كنت مقتنعه بما تفعلين فلا تردي على من ينتقدك وكما تعلمين ان ارضاء الناس غاية لا تدرك
برق امصحا
وقالوا الحالات في تناقص بسبب العزل المنزلي وحظر التجول....اليوم رقم مهوووول.....الله يشفي كل مريض ويرحمنا برحمته
برنس
ياحظهم استمتعوا
ابو عمار
وين حقوق المراءه عندهم ؟ اعتداء على الهوى مباشرة

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