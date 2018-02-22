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تحليل الجولة الخامسة عشر من دوري الصالات السعودي

Time منذ سنتين
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
تحليل الجولة الخامسة عشر من دوري الصالات السعودي

مشاهدات من الجولة :ـ

1. سجل في هذه الجولة 72هدف .

2. مباراة المجد والخالدي سجل فيه 21هدف.

3. الاتفاق وصل إلى النقطة42.

4. الاتفاق الأقوى دفاعا بي46هدف .

5. المجد الأضعف دفاعا ب 130هدف .

6. القادسية الأقوى هجوما ب 119هدف .

7. الصقور خسر 15مباراة وهو الفريق الوحيد بعد الجولة 15بلانقاط .

8. غياب اللاعبين الدوليين في هذه الجولة عن فرقهم بلا أسباب واضحة .

9. فريق العرض يحقق الفوز الرابع على التوالي ويصعد لمنافسة الشعيب على المركز الثالث ب 30نقطة عمل كبير من إدارة النادي ومدرب الفريق وجهود كبيرة من اللاعبين .

10. نجوم الجولة من العرض محسن فقيهي والرديني فهد الشعيب ناصر هو الأفضل وفي مباراة مصدة ورضوى نجومية مطلقة من عبدية والحارس عقيل وفي مباراة المجد والخالدي تجلى نجم المجد عبدالله غازي وسجل 6اهداف وتألق حارس المجد محمد عبيدان وفي مباراة القادسية والنهضة برز كالعادة سعد سبتي وطارق الزبير من القادسية مباراة الاتفاق والجبلين برازيلي الاتفاق رفائيل وقائدة العلوني ونجم الجبلين بسام سيار صاحب الهدفين والاختراقات السريعة والمحترف المصري .

11. الشعيب خلال جولتين يتعرض للأخطاء تحكيمي واضح وخسارتين بنفس النتيجة 7x6 في اخر الثواني .

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مباراة مصدة xرضوى

• مباراة جيد من فريق مصدة

• رضوى يعاني على المستوى البدني .

• عدم وجود البديل لدى رضوى .

• عودة كابتن مصدة عبدية علامة فارقة لفريق مصدة .

• رضوى أضاع العديد من الفرص .

• رضوى هجوميا جيد .

• لا يوجد أي تنظيم دفاعي للرضوى .

• كانت نتيجة المباراة إلى الدقيقة السابعة من الشوط الثاني 4x4تعادل للفريقين .

• هجمة من رضوى يتصدى لها المتألق عقيل وارتداد من مصدة وهدف خامس بعد هذا الهدف فوضى دفاعية من رضوى تمكن مصدة من إضافة ثلاثة أهداف لينهي المباراة 8x4.

• مصدة الى الخامس و25نقطة .

• رضوى الى السادس 19نقطة .

• التحكيم كان مقبول في هذه المباراة .

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مباراة القادسية xالنهضة

• انتصر القادسية على النهضة 6x2.

• القادسية يواصل مطاردته للمتصدر الاتفاق ويصل لنقطة 36ومباراو مؤجلة مع المجد .

• النهضة وخسارة 8والفريق يحتاج الى دراسة حالة .

• القادسية يملك افضل مسدد سعد سبتي والنم طارق لاعبين يعملون الفارق مع أي فريق .

• القادسية سجل له سعد سبتي هدفين وكلا من الدحيم وعسيري والدبل وطارق هدف .

• القادسية للمركز الثاني و36نقطة .

• النهضة الى المركز الثامن و17نقطة .

• النهضة يدخل في دائرة الخطر والتهديد بالهبوط .

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الاتفاق xالجبلين

• تمكن الاتفاق من كسب الثلاث نقاط من أمام الجبلين المنظم والمتطور بعد ان هزمه 6x3.

• الشوط الأولى تمكن الاتفاق من الفوز 3x2 بعد شوط مميز من الفريقين .

• الشوط الثاني كان واضح عامل الخبرة وفارق الممارسة للاتفاق وبجود كابتن الاتفاق العلوني والمحترف البرازيلي .

• الجبلين اعتقد انه فقد تركيزه في الشوط الثاني .

• سجل للاتفاق المحترف البرازيلي هاترك وإيهاب والغامدي ودهل .

• سجل للجبلين بسام هدفين و عادل هدف .

• المحترف البرازيلي سجل هدف جميل بالكعب .

• الاتفاق إلى النقطة 42وصدارة .

• الجبلين إلى النقطة 17والمركز التاسع .

• الجبلين يدخل في دائرة الخطر والتهديد بالهبوط .

• محترف الجبلين المصري ساعد على تنظيم الفريق .

• رغم الخسارة الجبلين لا يزال يقدم مباريات منظمة وممتعه .

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المجد xالخالدي

• تمكن المجد من الفوز على الخالدي 11x10 .

• مفاجأة كبيرة وعودة لفريق المجد من بعيد إلى الهروب من الهبوط .

• المباراة كانت خارج التوقعات وسجل فيه 21هدف .

• المجد متى ما حصل على الاهتمام بشكل جيد اعتقد انه سيبقى في الممتاز موسم جديد .

• سجل للمجد عبدالله غازي 6اهداف وعبدالعزيز الشيباني 3اهداف عمر وعبدالعزيز هدف لكل منهما .

• الشوط الأولى كان الخالدي متقدما 6x4.

• المجد بهذا الفوز وصل إلى النقطة 12والمركز 11.

• الخالدي بقي في المركز السابع و18نقطة .

• الخالدي يحظى بدعم كبير من إدارة النادي بقيادة الأستاذ حسن الخناني .

• الخالدي يملك لاعب محترف .

• المجد يعتمد على اللاعبين المواطنين فقط ومدرب وطني.

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الشعيب xالعرض

• تمكن فريق العرض من هزيمة الشعيب 7x6.

• مباراة سريعة وجميلة كان التحكيم هو النشاز في المباراة .

• سجل الشعيب الهدف الأول عن طريق إيهاب .

• تعادل للعرض النجم محسن فقيهي .

• خطأ كبير واتكالية من مدافع الشعيب وحارس المرمى بعد ضغط من النجم محسن فقيهي وهدف ثاني للعرض .

• يتمكن العرض من إضافة هدف ثالث عن طريق المهارى على الاقزل .

• الشعيب يسجل الهدف الثاني .

• يعود النجم المتألق محسن فقيهي ويسجل الهدف الرابع للعرض والشعيب يقلص الفارق بهدف ثالث .

• يعود العرض بعد نزول النجم سليمان الفيفي ويسجل الهدف الخامس .

• الشوط الأول ينتهي بتقدم العرض 5x3للشعيب .

• الشعيب يقلص الفارق إلى اربع أهداف العرض يسجل السادس عن طريق النجم محسن فقيهي .

• المباراة سرعة وقوة وتنافس كبير ويسجل الشعيب هدفين جميلين لتصبح النتيجة 6x6 قبل ان يتمكن العرض من الفوز بتسجيل الهدف السابع عن طريق المهارى فهد الرديني بعد طرد لاعب الشعيب قبل دقيقتين من النهاية .

• الشعيب على الأقل كان يخرج بالتعادل في هذه المباراة .

• التحكيم يحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد .

• العرض صعد الى المركز الرابع بفارق الأهداف عن الشعيب 30نقطة .

• الشعيب في المركز الثالث بعد خسارتين من رضوى والعرض و30نقطة.

• نجومية مطلقة للاعب العرض محسن فقيهي والمهارى فهد الرديني .

• العرض لا زال يقدم مستويات كبيرة وثابته ورابع فوز على التوالي .

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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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