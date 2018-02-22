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عرض سرب الحمام بالكويت بعد مشاركته في القاهرة السينمائي

Time منذ سنتين
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عرض سرب الحمام بالكويت بعد مشاركته في القاهرة السينمائي

نورة الشهري (صدى):
عرض الفيلم السينمائي " سرب الحمام " ، و الحائز على جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج في مهرجان دلهى السينمائي الدولي بالهند، حيث كان عرضه الأول في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

كما شارك الفيلم من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي في دورته السابقة، وتدور أحداث الفيلم المستوحى من مشاهد متفرقة أثناء فترة الاحتلال الغاشم لدولة الكويت حول مجموعة من شباب المقاومة الذين يواجهون صراع ومعركة ملحمية.

ويشدو بأغنية الفيلم الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر وهى ألحان الفنان بشار الشطي، وكلمات رمضان خسروه، ومن أبرز النجوم المشاركين في العمل: داود حسين، جمال الردهان، بشار الشطي، عبد الناصر الزاير، أحمد إيراج، فهد العبد المحسن، بدر الشعيبي، يوسف الحشاش، عزيز بدر، مشارى المجيبل، عبد المحسن العمر، رازى الشطي، محمد أكبر، على ششتري، محمد الفيلي، على السدرا، وعبدالله صفر.

وظهور مميز للنجوم: فاطمة الصفي، حسن إبراهيم، والفنان العراقي رسول الصغير، وسيناريو وحوار لطيفة الحمود، إعداد ومساعد سيناريست خالد الشطي، إشراف عام أحمد الأميري، مخرج منفذ محمد السليم.

الكويت
سرب الحمام
العرض الاول
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
هلالي مهايطي
عاش النصر العالمي بعد ماشفت مجموعه من اللاعبين الأساطير قاموا بدعم وتشجيع النصر والسويلم
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
حسبي الله عليهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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