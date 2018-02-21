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اتحاد التليفزيون الفلسطيني: استضافة الجزيرة لـ " أدرعي " يساهم في تعميم التطبيع

Time منذ سنتين
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اتحاد التليفزيون الفلسطيني: استضافة الجزيرة لـ " أدرعي " يساهم في تعميم التطبيع

القدس المحتلة (صدى):
أعرب " اتحاد الإذاعات والتلفزيونات في فلسطين " عن غضبة بعدما استضافت قناة الجزيرة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، متجاهلةً معاناة الشعب الفلسطيني.

ووصف الاتحاد، قناة الجزيرة القطرية بأنها صاحبة " الدور المشبوه " في تاريخ قضيتهم، معتبرًا أن استضافة مسؤولين إسرائيليين بأسلوب مستمر وممنهج، يدل على وجود منهج متبع لتبرير جرائم الاحتلال.

وكان أدرعي قد حل ضيفًا رئيسًا في برنامج " الاتجاه المعاكس " هذا الأسبوع، في سابقة احتفت بها إسرائيل؛ لكونها المرة الأولى التي يظهر فيها ضابط من جيشها على شاشة عربية.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، أن استضافة " أدرعي " ، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للعدوان والحصار والمؤامرات، وإنكار حقوقه المشروعة من قِبل الاحتلال؛ يعتبر استمرارًا في الدور المشبوه بدعم " إسرائيل " ، والعبث بالقضية الفلسطينية.

وتابع الاتحاد، أن هذا التصرف يساهم في تعميم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتمرير الرواية الإسرائيلية عبر فتح شاشة " الجزيرة " للمسؤولين الإسرائيليين؛ لتبرير جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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الجزيرة
اتحاد التليفزيون الفلسطيني
أدرعي
تعميم التطبيع
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. كلهم ظلمة مجرمون ..
محمد المطيري
انت احلى من خايسين علماء ناسا كذابين
د محمد ماجد بخش
إليكم الحقيقة ! : في تمثيل مركز الذرة وهي النواة لمركز وحدة العنصر وهي مجموع الذرات إذ لا عنصر بدون اختلاف لوحدة مجموع الذرات ولا اختلاف لثقل وحدات العناصر دون اختلاف لعدد ذرات العنصر الممثلة للفراغ المناسب والمماثل ؛ الممثل لمركز الثقل والمجموع الممثل في ذرة العنصر وذرات العناصر حيث العنصر الممثل وذرة التمثيل للوحدة المغناطيسية تمثل لذرة مركزية ومحيط فراغي ممثل بعدد الذرات ؛ وتمثيل وحدات العناصر لثقل الذرات المغناطيسي المكافيء في تمثيل وحدة الالتقاء والتمثيل المجموع ودرجة الارتباط وكذلك درجة ثبات وحدة المجموع حيث الدرجة المغناطيسية تنسب لفترة وعدد وحدات وتسلسل عرض كتل العناصر لتمثيل وحدات العنصر لوحدات وبوحدات العناصر العددية المكافئة الممثلة لدرجة وبدرجة الفراغ المكافيء حول المركز الممثل الممثل لتكافؤ أو تكامل درجة الثقل الممثلة لمجموع وحدات الثقل الممثلة لوحدات الكتلة الذرية الفراغية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لوحدة وبوحدة المركز والفراغ الممثل لتكرار ثقل المركز الممثل عدديا بوحدات الفراغ المغناطيسي المناظر والمكافيء الممثل لدرجات المغناطيسية الممثلة لوحدات العناصر الممثلة الممثلة لذرات وبوحدات العناصر ولدرجات ثقل ذرات ومجموع ذرات العناصر الممثلة لوحدات العناصر المغناطيسية الممثلة للعنصر الممثل بذرة عنصر مركز التمثيل التي تعد نواة للذرة في وحدة العنصر الممثلة لها بوحدات العناصر العددية الممثلة لثقل مجموع ذرات الوحدة الممثلة بالثقل الفراغي المحدد بتمثيل فترات ووحدات العناصر في انتظام وتسلسل وتعامل لآلية وصف جميع الدرجات بحالة موحدة هي حالة الأكسدة وليخسأ مضللوا العلوم ومشرقوا ومغربوا المعرفة والثقافة على أنهم توابع أقزام لجهلة كانوا يعدون علماء وماتوا وتركوا إرثا صعبا مبهما وثقيلا سموه وسمموه وهو علم الكوانتم الحسابي.
د محمد ماجد بخش
الذرة والكتلة والطاقة 3 ×1 والذرات والمجموع والوحدة 3×1 كذلك الطاقة والمجموع والوحدة لأن طاقة الذرة المنفردة لا تنتج ولا تتغير إلا بتمثل مركز للمجموع وتحديد ثقل مغناطيسي لوحدة العنصر حيث اختلاف العناصر ووحدة مجموع ذرات العناصر حول ذرة عنصر ممثل وكتلة الذرة المركزية الممثلة وفق اختلاف درجات ثبات ثقل المركز الفراغية التي تحدد درجة المغناطيسية بدلالة عددية فراغية لوحدة التمثيل ثم تتكافأ وحدة التمثيل مع وحدات تمثيل محيطها الأول الفراغي الثقالي الممثل لدرجة الكتلة العددية المغناطيسية التي يعاد تمثيلها للدرجة المغناطيسية بدلالة كل من الارتباط والدرجات العددية الفراغية الممثلة للدرجة المغناطيسية بدلالة مجموع وحدات العناصر الممثلة لثقل الكتلة المغناطيسية المكافيء الممثل للالتقاء والارتباط من خلال خصم الدرجة الرابطة الثابتة في وحدة مجموع الذرات الممثلة للذرة من عدد مجموع ذرات التمثيل الممثل لثقل المركز وتصميم وتضمين رقمين مركبين يمثل أحدهما للدرجة المغناطيسية ومجموعهما للثقل الفراغي الأول متمثلين في وحدات تمثيل المركز بدلالة ومجموع وحدات تمثيل ثقل العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
حقيقة تركيب الذرة في تمثيلها لوحدات العناصر المختلفة عملية عكسية تمثل لوحدة العنصر بدلالة مجموع ذرات العنصر الممثلة بعدد وحدات وفترة العناصر العددية والغرب يتجاهل ربما أو يجهل حقيقة التمثيل للتركيب الذري الممثل بعدد وتشكيل وتوزيع إلكتروني غير حقيقي إلا على مستوى تمثيل وحدة العنصر وتمثيل وحدة مجموع ذرات العنصر العددية الفراغية المحورية المكافئة الافتراضية الممثلة لوحدات الثقالة العددية المرتبطة مغناطيسيا بدلالة الدرجة القياسية المغناطيسية الممثلة لدرجات ثبات ووحدة مجموع ذرات العنصر أو (ذرات العناصر)/الممثلة لثقل الوحدة المغناطيسية الممثلة بذرة العنصر - المركزية الممثلة لوحدة العنصر الممثل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل بنسب وحدات العناصر لتمثيل نسبية الكتل المغناطيسية الفراغية العددية المحورية الممثلة لوحدات الكتلة الذرية الممثلة يالإلكترونات العددية. ليعلم الغرب أن من باحثينا من يعمل 40 عاما متواصلة في فكر علمي متعمق متواصل محدد مركز شمولي متجرد وموثق.

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