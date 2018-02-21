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انتشال نصف جثث ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

Time منذ سنتين
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انتشال نصف جثث ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

طهران (صدى):
صرحت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنهم تمكنوا من انتشال نحو نصف جثث، ضحايا الطائرة المنكوبة، التي تحطمت قبل 3 أيام جنوب غرب البلاد، وأودت بحياة 66 شخصًا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس منظمة إدارة الأزمات، إسماعيل نجار، إنه سيتم نقل جميع الجثث إلى مدينة " ياسوج " ، عاصمة محافظة كهكیلویة وبویر، خلال يومين.

وتابع " نجار " : " عمليات نقل الجثث، بدأت صباح اليوم " ، مشيرًا إلى عودة ظروف الطقس القاسية، قد تحتاج عمليات النقل، المزيد من الوقت.

وكان أحمد علي أحمدي، أعلن أمس الثلاثاء، عن انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة، في مكان سقوطها، بعد تحسن حالة الطقس.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إرسال 20 فريقًا مكونًا كل منها من 4 أشخاص إلى مرتفعات بازن بير في سلسلة جبال دنا، مكان السقوط، للبحث عن جثث الضحايا ونقلها.

يُذكر أنه قد تم تداول أنباء، عن سقوط طائرة إيرانية، بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، وكانت الطائرة في رحلة داخلية، من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار.

 

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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