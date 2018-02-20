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اريد لمنتخب الصالات ان يكون هو البطل

Time منذ سنتين
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
هم يقولون كرة قدم الصالات السعودية تبحث عن مجرد المشاركة , أنا أقول أريد ان نكون أصحاب السعادة في أسيا , نكون الرقم الصعب في اسيا , نكون محط انظار العالم  , الكل يتعلم منا الكل يتابعنا الكل يحاول ان يقلدنا , هل تعلمون لماذا ؟

نحن نملك كل عوامل النجاح :ــ

1. المواهب .

2. المال .

3. الدعم .

4. الملاعب والصالات الجيدة .

5. حب اللعبة .

6. القدرة على صناعة اجيال مبدعة في كرة قدم الصالات .

7. نملك لاعبين اصحاب سرعات كبيرة .

8. نملك لاعبين يملكون افضل الموصفات في كرة الصالات .

9. نملك نوعية من اللاعبين لديهم جودة الاداء في ملاعب الصالات .

10. اكثر مميزات لاعبينا السعوديين القوه والقتال والحماس .

ولكن نحتاج الى اهم الاشياء :ـ

1. ادارة اصحاب الخبرات والتخصص .

2. العقل الذي يدير ويخطط لكرة الصالات .

3. الاستراتيجيات .

4. البحث عن رعاة للبطولات الاتحاد .

5. وضع اهداف واضحة للتحقيق قريبة وبعيدة المدى .

6. حسن الاختيار للاعبين والمدربين .

7. تنظيم دوري قوي يشارك فيه كل الاندية الكبيرة صاحبت الدعم الاعلامي والمادي .

8. وضع معايير دقيقة جدا لاختيار المدربين الاجانب الذين يدربون الاندية .

9. العمل على نشر اللعبة على مستوى الفئات السنية والمدارس والجامعات .

10. عمل دوري للشركات والمؤسسات بشكل سنوي .

11. نشر ثقافة وقانون كرة قدم الصالات .

12. وضع لوائح واضحة وشروط لكل بطولة تقام .

13. الاهتمام بالمواهب وطرق اكتشافها .

14. مشاركة القطاعات العسكرية ودعوته للمشاركة .

15. التركيز على الاهتمام بإقامة البطولات الودية

العالمية والمشاركة بها .

ويجب علينا ان نقتلع هذه الأشياء :ـــ

1. كل من يرى ان كرة قدم الصالات جسر عبور لمصالحه الشخصية فقط .

2. كل مدرب لايتستطيع التطوير من نفسة وتطوير فريقه .

3. كل أداري لا يستطيع تقديم عمل واضح وجيد .

4. جميع الحكام الذين فشلوا في كرة القدم العشبية وانتقلوا إلى كرة قدم الصالات كترضية لهم .

5. أصحاب الوعود الكاذبة للاعبين بصرف أموالهم ومستحقاتهم .

ولنا الحق في انتزاع هذه الحق :ــ

1. مناصب الاتحاد الأسيوي لكرة قدم الصالات يجب ان نرشح من يستحقها من شباب الوطن أصحاب الخبرات في كرة قدم الصالات .

تصويبه كرة قدم الصالات:ـ

كرة الصالات السعودية منجم من الذهب فقط تحتاج العناية والاهتمام لنشاهد منتخب ينافس على جميع المستويات خليجيا وعربيا وآسيوي وعالميا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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