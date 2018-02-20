اريد لمنتخب الصالات ان يكون هو البطل

(صدى):
هم يقولون كرة قدم الصالات السعودية تبحث عن مجرد المشاركة , أنا أقول أريد ان نكون أصحاب السعادة في أسيا , نكون الرقم الصعب في اسيا , نكون محط انظار العالم , الكل يتعلم منا الكل يتابعنا الكل يحاول ان يقلدنا , هل تعلمون لماذا ؟
نحن نملك كل عوامل النجاح :ــ
1. المواهب .
2. المال .
3. الدعم .
4. الملاعب والصالات الجيدة .
5. حب اللعبة .
6. القدرة على صناعة اجيال مبدعة في كرة قدم الصالات .
7. نملك لاعبين اصحاب سرعات كبيرة .
8. نملك لاعبين يملكون افضل الموصفات في كرة الصالات .
9. نملك نوعية من اللاعبين لديهم جودة الاداء في ملاعب الصالات .
10. اكثر مميزات لاعبينا السعوديين القوه والقتال والحماس .
ولكن نحتاج الى اهم الاشياء :ـ
1. ادارة اصحاب الخبرات والتخصص .
2. العقل الذي يدير ويخطط لكرة الصالات .
3. الاستراتيجيات .
4. البحث عن رعاة للبطولات الاتحاد .
5. وضع اهداف واضحة للتحقيق قريبة وبعيدة المدى .
6. حسن الاختيار للاعبين والمدربين .
7. تنظيم دوري قوي يشارك فيه كل الاندية الكبيرة صاحبت الدعم الاعلامي والمادي .
8. وضع معايير دقيقة جدا لاختيار المدربين الاجانب الذين يدربون الاندية .
9. العمل على نشر اللعبة على مستوى الفئات السنية والمدارس والجامعات .
10. عمل دوري للشركات والمؤسسات بشكل سنوي .
11. نشر ثقافة وقانون كرة قدم الصالات .
12. وضع لوائح واضحة وشروط لكل بطولة تقام .
13. الاهتمام بالمواهب وطرق اكتشافها .
14. مشاركة القطاعات العسكرية ودعوته للمشاركة .
15. التركيز على الاهتمام بإقامة البطولات الودية
العالمية والمشاركة بها .
ويجب علينا ان نقتلع هذه الأشياء :ـــ
1. كل من يرى ان كرة قدم الصالات جسر عبور لمصالحه الشخصية فقط .
2. كل مدرب لايتستطيع التطوير من نفسة وتطوير فريقه .
3. كل أداري لا يستطيع تقديم عمل واضح وجيد .
4. جميع الحكام الذين فشلوا في كرة القدم العشبية وانتقلوا إلى كرة قدم الصالات كترضية لهم .
5. أصحاب الوعود الكاذبة للاعبين بصرف أموالهم ومستحقاتهم .
ولنا الحق في انتزاع هذه الحق :ــ
1. مناصب الاتحاد الأسيوي لكرة قدم الصالات يجب ان نرشح من يستحقها من شباب الوطن أصحاب الخبرات في كرة قدم الصالات .
تصويبه كرة قدم الصالات:ـ
كرة الصالات السعودية منجم من الذهب فقط تحتاج العناية والاهتمام لنشاهد منتخب ينافس على جميع المستويات خليجيا وعربيا وآسيوي وعالميا .