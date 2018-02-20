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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الحدود الشمالية يناقش أهمية التخطيط الحضري للمدن واحتياجات السكان

Time منذ سنتين
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أمير الحدود الشمالية يناقش أهمية التخطيط الحضري للمدن واحتياجات السكان

نايف السالم (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مقر الإمارة بعرعر، مساء الأثنين، جمعاً من أهالي المنطقة وشيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة والبلديات والمجالس المحلية والبلدية.

ذلك في جلسة خصصت لمناقشة " أهمية التخطيط الحضري للمدن " وارتباطه الوثيق باحتياجات السكان وحاجة المنطقة الدائمة للمتابعة والتطوير للارتقاء بها لتلبية تطلعات المستفيدين والمواطنين بما يتواكب مع ما يشهده الوطن من تطور ونماء.

وتضمنت مداخلات عدد من المسؤولين مناقشة تعزيز الخدمات البلدية وأهمية تكامل العمل في القطاع البلدي بكافة مكوناته وتضافر الجهود، بما في ذلك التكامل والتنسيق بين مسؤولي الأمانة لتحقيق كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، والدور الرقابي للمجالس البلدية في رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي للأمانة، وبحث التنسيق والتكامل بين المجالس المحلية والبلدية بما يضمن كفاءة وجودة المشاريع والمرافق والخدمات البلدية ،وأهمية المقترحات والمبادرات التي تقدمها المجالس البلدية.

ورحّب سمو الأمير فيصل بن خالد ‏في بداية اللقاء بالجميع ، مؤكداً سموه على ما يحظى به قطاع البلديات من دعم ورعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سعياً لخدمة المواطن في أنحاء المملكة، كونه محور التنمية الأساسي وشريك في نهوض المدن وتحضرها.

وأكد سموه أن على المجالس البلدية دور مهم في التنمية المحلية ، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر والإسهام فيما يعود بالخير والنفع على المواطنين في تنمية وتطوير الخدمات البلدية، بحكم تواصلها المباشر مع المواطنين الأمر الذي يمكنها من الاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم , مشيراً سموه إلى أهمية التنسيق والتكامل بين البلديات والمجالس البلدية والمجالس المحلية لخدمة المواطن.

مشيراً إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هو ناقصينك ..
ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم

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