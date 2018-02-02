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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي يسيران متشابكا الأيدي

Time منذ سنتين
Views 10470
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بالصور.. الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي يسيران متشابكا الأيدي

نايف السالم (صدى):
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وهما يسيران متشابكا الأيدي في أكثر من لقاء أحد العلامات التي تعكس علاقات الصداقة والأخوة التي يكنها كلٌّ منهما للآخر، كما يظهران في أكثر من مناسبة يتجولان بشكل عفوي دون قيود البروتوكولات

وربما يعد أشهر لقاء عفوي ظهر فيه كلا الزعيمين الشابين عندما التقيا في أحد مطاعم أبو ظبي عقب حضور ولي العهد لمعرض آيدكس 2015.

وظهر الأميران محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في لقطة عفوية وهما يجلسان في أحد الأماكن العامة بكل تواضع.

 

 

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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