calendar

مصرع 3 ضباط شرطة إيرانيين باشتباكات مع محتجين في طهران

Time منذ سنتين
Views 2866
مصرع 3 ضباط شرطة إيرانيين باشتباكات مع محتجين في طهران

طهران (صدى):
قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، إن 3 ضباط شرطة لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، في اشتباكات مع محتجين بشمال طهران.

ووفقا لتسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء في جماعة كنابادي تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.

فيما أفادت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإيرانية، بأن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجمت قوات الأمن تجمعاً للصوفيين كان قد أقيم مقابل مخفر شرطة في شارع " باسداران " شمال طهران، وذلك احتجاجا على اعتقال أحد الصوفيين قبل نحو أسبوعين.

ونشرت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر المحتجين يهتفون " الله أكبر " قبل الاشتباكات، فيما هاجمت قوات الشرطة قبل غروب الشمس بدقائق، الصوفيين المحتجين من أجل تفريقهم، وحصلت بعدها اشتباكات دامية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

أخر الأخبار

بالتفاصيل.. رجل يلقي بعروسه من الدور العاشر
بالتفاصيل.. رجل يلقي بعروسه من الدور العاشر
Time منذ 5 دقائق Views 216
"المياه الوطنية": نضخ 9.7 ملايين مترًا من المياه يوميًا في جميع المناطق
"المياه الوطنية": نضخ 9.7 ملايين مترًا من المياه يوميًا في جميع المناطق
Time منذ 10 دقائق Views 1187
إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد مصر
إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد مصر
Time منذ 13 دقيقة Views 1172
" السومة" على كرسي الإعتراف داخل الحجر المنزلي!
" السومة" على كرسي الإعتراف داخل الحجر المنزلي!
Time منذ 15 دقيقة Views 1366
بالفيديو.. حريق باستديو تصوير مسلسل «النهاية»
بالفيديو.. حريق باستديو تصوير مسلسل «النهاية»
Time منذ 26 دقيقة Views 1358
غموض حول مصير أندريه كاريلو مع الهلال
غموض حول مصير أندريه كاريلو مع الهلال
Time منذ 28 دقيقة Views 1517
وزير الصحة يراقب مسؤول سابق يخضع للحجر المنزلي للتأكد من عدم خروجه !
وزير الصحة يراقب مسؤول سابق يخضع للحجر المنزلي للتأكد من عدم خروجه !
Time منذ 30 دقيقة Views 1824
مافيه فرق بينهم
مافيه فرق بينهم
Time منذ 36 دقيقة Views 331
احترقت السيارة وهو بداخلها
احترقت السيارة وهو بداخلها
Time منذ 37 دقيقة Views 269
عاصفة قوية تُطيح بالناس
عاصفة قوية تُطيح بالناس
Time منذ 38 دقيقة Views 340