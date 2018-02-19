مصرع 3 ضباط شرطة إيرانيين باشتباكات مع محتجين في طهران

طهران (صدى):

قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، إن 3 ضباط شرطة لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، في اشتباكات مع محتجين بشمال طهران.

ووفقا لتسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء في جماعة كنابادي تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.

فيما أفادت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإيرانية، بأن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجمت قوات الأمن تجمعاً للصوفيين كان قد أقيم مقابل مخفر شرطة في شارع " باسداران " شمال طهران، وذلك احتجاجا على اعتقال أحد الصوفيين قبل نحو أسبوعين.

ونشرت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر المحتجين يهتفون " الله أكبر " قبل الاشتباكات، فيما هاجمت قوات الشرطة قبل غروب الشمس بدقائق، الصوفيين المحتجين من أجل تفريقهم، وحصلت بعدها اشتباكات دامية.