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فلكية جدة: كوكب الزهرة سيبدأ في الظهور

Time منذ سنتين
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فلكية جدة: كوكب الزهرة سيبدأ في الظهور

نايف السالم (صدى):
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الإثنين، عن بدء كوكب الزهرة الذي يوصف بـ " رمز الحب " ، و " نجمة المساء " ، في الظهور منخفضًا بالأفق الغربي فوق الموقع الذي غربت فيه الشمس، ويمكن رؤيته في حال كانت السماء صافية.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على " تويتر " ، أن الكوكب سيظل مرئيًا لفترة ليست طويلة، في الوقت الحالي، ولكن ستتحسن رؤيته مع ارتفاعه في السماء يومًا بعد يوم، وطوال فصل الصيف المقبل.

وعلى جانب آخر، ضرب سيل سريع من الريح الشمسية، المجال المغناطيسي، للكرة الأرضية في الساعات الأولى، من 19 فبراير 2018؛ وذلك أدى لحدوث عاصفة جيومغناطيسية، من الدرجة الأولى " G1 " ، ما تسبب في ظهور أضواء الشفق القطبي، باللونين الأخضر والزهري حول الدائرة القطبية الشمالية.

الجمعية الفلكية
كوكب الزهرة
المجال المغناطيسي
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
حيوانات قـذره محـدن رباهــــم .
عدو الخونة
وين حسك يابن المتعة ياعبدول المخذول وين حسك يالعار المسمي نفسك صالح او ابو سلطان او وافي او فيصل وكل باقي الخونة من عباد الدرهم والدينار لعائن الله عليكم اذ جعلتم من خونة قطر الاعز عندكم تنبحون عنهم وعن مغول تركيا ومجوس الفرس ولا تبالون ياكلاب النار بما يقال عن خير خلق لانكم بريؤون منه وهو براء منكم
عدو الخونة
هههههه شكلك من الواطين الذين نالوا شرف توقيع السلطان المغولي اللوطي الواطي على عقد زواجك انت وفحلك او زوجك بعدما اوشك ان يقطع راسك هنا بتهمة التاجير على نفسك... روح.. روح البس ستيانك اتجهز لرجلك وجهز بطاقة الصراف لاجل تحضى بليلة حمراء اضافية ولا تنسى تمرون رفيقك ابو سلطان واسمه الدلع ام سلطان تيمنا بالسلطان المغولي ترا رجله هاجره من اسبوع وضايق خلقه
. راعــي الـددســـن .
أبك طـاح في البالـوعه ومحدن سـمى عــلاه .😱.
عدو الخونة
اخس يالغر بن ابيك من وقتك وانت مفسي بوجه احبابك كدس سرك ودام ضللاك ياترى عمامتك سوداء يعني فل اوبشن او بيضا يعني مقتصر على عقود المتعة او خضرا يعني بغل... بغل نغل

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