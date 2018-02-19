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فوائد تناول الماء قبل القهوة

منوعات
Time منذ سنتين
Views 5509
Comment 5
فوائد تناول الماء قبل القهوة

متابعات (صدى):
يعتبر الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وعلى رأسها " الشاي والقهوة "، قد يتسبب فى بعض الأضرار منها منع امتصاص الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا السياق أوضح موقع " بولد سكاي " الهندي أنه لتناول كوبا من الماء قبل تناول الشاي والقهوة، فوائد عديدة.

وذكر أن تناول كوب من المياه قبل تناول القهوة أو الشاي يساعد في حفظ الحموضة الموجودة في المعدة، وهو ما يقي من مخاطر تعرضنا للإصابة بمخاطر القهوة أو الشاي والتي منها التسبب في قرحة المعدة وغيرها من الأضرار المتعارف عليها حال الإكثار من تناولهم.

لذا فإن من الأفضل ملء المعدة بواسطة المياه لأخذ نسبة الحموضة المعقولة في المعدة وتكون مضادات للبكتريا ولأي فيروسات.

ومن أضرار الكافيين : التأثير على توازن السوائل والطاقة فى الجسم، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بالتوتر والقلق والعصبية، التسبب فى اضطرابات فى النوم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن شي أنك ماتسوي شي ثم ترتاح شوي🙂

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