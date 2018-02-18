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الأعداد السابقة للصحيفة

عشرات القتلى إثر قصف عنيف لـ 236 صاروخًا بالغوطة

Time منذ سنتين
Views 3007
عشرات القتلى إثر قصف عنيف لـ 236 صاروخًا بالغوطة

دمشق (صدى):
تمكنت قوات الأسد السورية من قصف مناطق بالغوطة الشرقية من خلال 236 صاروخًا ، مما نتج عنه مقتل وإصابة العشرات .

ووفقًا لتصريحات المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان لها ، فإن عمليات القصف التي قامت بها قوات النظام عنيفة ومكثفة ، طالت مدن وبلدات دوما وسقبا وسرابا وجسرين وحمورية وكفر بطنا ، مما أسفر عنه مقتل شخص على الأقل ، وإصابة العشرات ، فيما لاتزال أعداد القتلى قابلة للازدياد لوجود حالات خطرة بين الجرحى .

وأوضح المرصد ، صعوبة علاج الجرحى وإنقاذهم بسبب استمرار القصف السوري على المنطقة ، وتابع قائلًا " بهذا القصف يرتفع عدد القتلى الذين قضوا اليوم إلى 10 بينهم 4 أطفال على الأقل ، قتلوا بقذائف صاروخية على بلدة مسرابا والقصف من الطائرات الحربية على مزارع الشيفونية والأشعري ، والقصف على سقبا ، وأعداد القتلى مرشحة للارتفاع ؛ لوجود أكثر من 60 جريحًا ، بعضهم حالات خطرة " .

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
ايي ياعيب الشوووم باطل وينن اولاد لخالوووو اخوان واخوات الماما ولو كلياتهن وكل حبابين النظيم معاهن بيتسابئوا عليك اي موووو سعودييييية
ابو عمار
انت حره يا هند فيما تلبسين اذا كنت مقتنعه بما تفعلين فلا تردي على من ينتقدك وكما تعلمين ان ارضاء الناس غاية لا تدرك
برق امصحا
وقالوا الحالات في تناقص بسبب العزل المنزلي وحظر التجول....اليوم رقم مهوووول.....الله يشفي كل مريض ويرحمنا برحمته
برنس
ياحظهم استمتعوا
ابو عمار
وين حقوق المراءه عندهم ؟ اعتداء على الهوى مباشرة

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