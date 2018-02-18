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" العمل " تضبط مخالفات بالمجمعات الطبية الخاصة في ينبع

Time منذ سنتين
Views 2735
" العمل " تضبط مخالفات بالمجمعات الطبية الخاصة في ينبع

علي القحطاني (صدى):
شن فريق التفتيش بمكتب وزارة العمل التابع لمحافظة ينبع حملة تفتيشية ضمن " وطن بلا مخالف " ، بالتعاون مع الضبط الإداري بالمحافظة ومندوبي صحة المدينة ، على المجمعات الطبية الخاصة ؛ وذلك لرصد المخالفين لنظام الإقامة والعمل .

وأسفرت الحملة ، عن ضبط عدد من المخالفات على المجمعات الطبية في ينبع ، والتي تتمثل في السماح لوافد بالعمل في المهن المقصورة على المواطنين ، وعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة ، حيث تم إجراء اللازم حيال المخالفين .

ونوه مكتب العمل ، أن الجولات الميدانية لا تزال مستمرة للتحقق من الالتزام بالنظام في العمل وتطبيق قرارات التوطين للوظائف .

 

ينبع
مخالفات
مكتب العمل
وافد
توطين
مهن
نظام الإقامة والعمل
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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