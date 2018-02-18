نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

10 نصائح تخلصك من النيكوتين أهمها البرتقال

Time منذ سنتين
Views 3405
Comment 3
10 نصائح تخلصك من النيكوتين أهمها البرتقال

متابعات (صدى):
يُعد النيكوتين من أخطر المواد الموجودة في السجائر، وهو من المواد السامة التي تسبب الإصابة بسرطان الرئة ومشاكل في الجسم قد تؤدى إلى السرطان، كما أنه يؤثر على الصحة العقلية.

لذلك قام الأطباء بتقديم بعض النصائح للتخلص من النيكوتين في الجسم وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامينات وعناصر مضادة للمواد السامة في الجسم وهى :

البروكلى:

يحتوى البر وكلى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على حماية الرئتين من المواد السامة بها كما أنها تطرد السموم من الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

البرتقال :

من الحمضيات التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض ومقاومة الفيروسات والجراثيم كما أنه يعمل على طرد السموم من الجسم والحد من التوتر والقلق.

السبانخ :

من أهم مصادر حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ومكافحة الأعراض النفسية والعاطفية الناجمة عن انسحاب النيكوتين.

الزنجبيل:

إذا كنت تريد أن تمتنع عن التدخين فينصح دائما بتناول الزنجبيل، حيث أنه يخفف من أعراض انسحاب النيكوتين في الجسم وتخفيف التوتر والقلق وتنقية الجسم من السموم والفيروسات .

التوت:

يعمل على طرد النيكوتين من مجرى الدم بشكل أسرع لأن النيكوتين يرفع مستويات السكر في الدم، كما أنه يحافظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

الليمون:

يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم حيث إنه يعمل على طرد السموم من الجسم ومحاربة الفيروسات والبكتيريا ويعمل على طرد النيكوتين من الجسم.

الجزر:

يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم ، كما أنه يعمل على تنظيف الجسم والدم من السموم والفيروسات.

الفلفل:

يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى وبى وغيرها من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على طرد السموم من الجسم والتخلص من النيكوتين.

الرمان:

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على طرد السموم وتنقية الدم من التلوث والبكتيريا.

وأخيرًا الاهتمام بممارسة الرياضة حيث أنها تساعد على علاج الكثير من الأمراض والتخلص من السموم والفيروسات في الجسم.

التخلص
نصائح
نيكوتين
Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

أخر الأخبار

" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
Time منذ 48 دقيقة Views 1771
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 55 دقيقة Views 1502
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
Time منذ ساعة Views 2633
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ ساعة Views 2158
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
Time منذ ساعة Views 1069
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
Time منذ ساعتين Views 2196
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
Time منذ 3 ساعات Views 1640
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
Time منذ 3 ساعات Views 2564
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
Time منذ 3 ساعات Views 2142
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
Time منذ 3 ساعات Views 2051