الأعداد السابقة للصحيفة

الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي مستشفى عسير المركزي

Time منذ سنتين
Views 2811
الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي مستشفى عسير المركزي

سعيد العجل (صدى):
في إطار مجهوداتها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بدأت الإدارة العامة الأحوال المدنية في منطقة عسير في استقبال طلبات منسوبي ومراجعي مستشفى عسير المركزي وتقديم الخدمة لهم عن طريق الوحدة المتنقلة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق:٢/٦/١٤٣٩ﮪ ولمدة يومين.

وأوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير الأستاذ قاسم بن سعيد القرني أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية ومراجعيها.

وتابع " نحرص على تواجد الوحدات المتنقلة أيضاً في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجّه بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم " .

المملكة
الأحوال المدنية
مستشفى عسير المركزي
الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية
طريق الوحدة المتنقلة
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
Time منذ 3 دقائق Views 1070
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
Time منذ 15 دقيقة Views 1252
ولا همهم الزواج !
ولا همهم الزواج !
Time منذ 18 دقيقة Views 186
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
Time منذ 19 دقيقة Views 233
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
Time منذ 22 دقيقة Views 1429
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
Time منذ 35 دقيقة Views 1522
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
Time منذ 44 دقيقة Views 1572
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
Time منذ 48 دقيقة Views 1426
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
Time منذ 50 دقيقة Views 1459
راحت كشخة العيد
راحت كشخة العيد
Time منذ 52 دقيقة Views 438