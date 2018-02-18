بعد تحطمها صباح اليوم.. تفاصيل سقوط الطائرة الإيرانية

طهران (صدى):

أوضح رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني " علاء الدين بروجردي " ، أن الطائرة الإيرانية التي سقطت صباح اليوم الأحد، كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد، مشيراً أنها كانت تحمل 60 راكبًا و6 أفراد الطاقم.

وقال " بروجودي " : " حسب المعلومات التي وصلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبًا و6 من طاقم الطائرة، وهي من نوع Art ، إيطالية الصنع ودخلت مؤخرًا الخدمة، سقطت فعلًا، وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة " .

وتابع: " الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة، من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران " ، موضحًا أنه وفقًا للمعلومات التي وردت لهم، فإن الطائرة سقط في منطقة " سميرم " ، بعد أن فقد الاتصال معها، وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت قد وردت أنباء صباح اليوم، عن تحطم طائرة ركاب إيرانية، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، حيث كانت في رحلة داخلية من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادر.