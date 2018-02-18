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الأعداد السابقة للصحيفة

إجراء مناورات عسكرية أواخر فبراير في فنزويلا

Time منذ سنتين
Views 2993
إجراء مناورات عسكرية أواخر فبراير في فنزويلا

كاراكاس (صدى):
أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، السبت، عن مناورات عسكرية ستجرى يومى 24 و25 فبراير يشارك فيها أيضا مدنيون بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.

وقال مادورو فى بيان "لقد امرت القوات المسلحة بالاشتراك مع شعبنا، فى اتحاد مدنى عسكري، باجراء مناورات اندبندنسيا العسكرية 2018، (يومي) السبت 24 والاحد 25 فبراير".

وأوضح أن هذه المناورات السنوية ستعمل على "تحسين كفاءة المعدات وحركة القوات والدبابات والصواريخ والطائرات والمروحيات" وتعزيز "الروح الوطنية"، وجاء الاعلان عن مناورات العام 2018 غداة اتهامات اطلقها مادورو ضد كولومبيا.

وكان الرئيس الفنزويلى اتهم الجمعة الجيش الكولومبى بتدريب فنزويليين بهدف القيام باستفزازات تؤدى الى اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
وين الآلية
abdul
هي اللي خلته ما يقوم بواجبه تجاه بيته وزوجته وابنائه. المشاركة في العمل وتحمل مصاريف البيت شيئ جميل مو شراء سيارة له من حر مالِها بمليون جنيه وشقة و...و....و...
راكان
انا من قبل كورونا بالبيت ماطلعت لذا اليوم بالله مااستحق شي
لهفة شوق
والله مبادره رائعه وهذا ماهو غريب على حكامنا اطال الله في اعمارهم وترفع من الروح المعنويه مع الحظر حماااس الله يرزقنا
و1حد
abdul انت اهبل ولا تستهبل على روسنا طيب اطلع انت وروح اتشمس وشم هواء وتعال قلنا كيف الاجواء الناس جالسه ببيوتها وتقول يالله الخراج من هذا الوباء ويفكنا منه على خيرونت تبي تتشمس وتشم هواء

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