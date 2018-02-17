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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. مسرحية سابع العمدة تعرف زوار الجنادرية بالحياة الاجتماعية

Time منذ سنتين
Views 2839
بالصور.. مسرحية سابع العمدة تعرف زوار الجنادرية بالحياة الاجتماعية

أماني الغامدي (صدى):
سلطت مسرحية " سابع العمدة " التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 32 " عبر جناح منطقة مكة المكرمة، الضوء على الحياة الاجتماعية ودور عمدة الحي في الحفاظ على استقرار واستتباب الأمن قديماً.

وتأتي المسرحية التي قدمها " نادي المسرح " بالجامعة لتعرّف الزوار بمكانة العمدة في الماضي وما يقدمه من حلول اجتماعية للخلافات التي تواجه سكان الحي، باعتباره الممثل والقائد للأهالي قديماً، وما يحظى به من احترام وتقدير ومكانة بين أفراد المجتمع.

وأوضح مدير الأندية الطلابية بالعمادة عبدالله بن عمر با حطاب، أنه تم اختيار مسرحية " سابع العمدة " لما تحمله من قيم أخلاقية واجتماعية تعكس الحياة في الماضي والدور القيادي والاجتماعي الذي كان يقوم به عمدة الحي آنذاك، مبيناً أن نادي المسرح شارك في عدة دورات للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وحقق المركز الأول في جائزة أفضل عرض مسرحي بالجنادرية.

وأشار حطاب، إلى أنه قدّم 90 عرضاً مسرحياً منذ تأسيسه عام 1405هـ، وشارك في عدد من المهرجانات المحلية والدولية التي حقق خلالها جوائز في التأليف والتمثيل و " السنوغرافيا " والإخراج.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يوفقك ضدهم و لا تتنازلي عن حقك
ع. س. ع
أجل لابد أن يقاضونك زملائك كيف تقول لهم ياكلاب بعدين تقول اللي شهر فيني اقاضية وبعدين عندك موعد مستشفى ياورع ليش محمل الكديش اللي معك إذا ما حاسبو هذة الأشكال راح كل واحد يغلط ويطلع يعتذر هذي فوضة ياناس
صنيان
يالبية هذي مكينة نيك .... سرييييييييييير
و1حد
والله ماندري هو جهل ولا تعمد منهم اهل الاحياء هذي يعني لازم بالقوه تجلسون ماينفع معاكم الطيب والكلمه الزينه ياخي اجلس في بيتك الله يشلك لاتنكبنا وتنكب اهلك هيا ازمه وتعدي بحول الله وقوته علينا بالدعاء والرجوع لله والانكسار بين يديه عز وجل..
رائد
أول حركة عملها رجل أجنبي و من بعدها كل واحد يقلد الثاني

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