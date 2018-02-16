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الأعداد السابقة للصحيفة

الحملة الميدانية لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تضبط " 620604 " مخالفين

Time منذ سنتين
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الحملة الميدانية لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تضبط " 620604 " مخالفين

واس (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 /2 /1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 29 / 5 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية : -

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (620604) مخالفين، منهم (428827) مخالفًا لنظام الإقامة، و(135510) مخالفين لنظام العمل، و(56267) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (8912) شخصًا، (66%) منهم يمنيو الجنسية، و(31%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (513) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1212) شخصًا.

رابعًا : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (188) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (175) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (13) سعوديًا.

خامسًا : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13704) وافدين مخالفين، منهم (11346) رجلاً، و (2358) امرأة.

سادسًا : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (110267) مخالفًا، وإحالة (87711) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (97532) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (147899) مخالفًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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