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المجلس الصحي يوافق على إنشاء لجنة لدراسة ارتفاع أسعار الأدوية

Time منذ سنتين
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المجلس الصحي يوافق على إنشاء لجنة لدراسة ارتفاع أسعار الأدوية

نايف السالم (صدى):
وافق المجلس الصحي على إنشاء لجنة وطنية ، تتولى مهمة دراسة الأدوية باهظة الثمن ، مثل أدوية أمراض فيروس الكبد الوبائي " سي " والأمراض الوراثية وأمراض تخثر الدم والسرطان ، والتي تشهد بعض المستشفيات في المملكة نقصًا بها .

وأشار قرار المجلس ، إلى ضرورة أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين للقطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء ، فضلًا عن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية .

ويشرف على هذه اللجنة مباشرةً ، المجلس الصحي السعودي ، فيما تحصل اللجنة على الموافقة على الميزانية السنوية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وتضمن القرار ، دعوة بضرورة تشجيع التصنيع المحلي للأدوية ، خاصةً في حال توفر السبل والإمكانيات القانونية كأدوية التهاب الكبد الوبائي .

مستشفيات
أدوية
أسعار
لجنة وطنية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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