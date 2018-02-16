calendar

2 فنجان من القهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

عالم المرأة
Time منذ سنتين
Views 3006
Comment 8
2 فنجان من القهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

أماني الغامدي (صدى):
يُعتبر الزهايمر هو مرض الشيخوخة، فهو مرض يصيب المخ، ويؤثر علي جميع انفعالاته وحركته ويؤدى لعدم السيطرة على أعضاء الجسم، ويعد من الأمراض الخاصة بكبار السن، ويعاني نسبة كبيرة من المسنين منه بنسبة تصل إلى 26 مليون شخص حول العالم.

حيث إن مرض الزهايمر انتشر في الفترة الأخير، نتيجة لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يمارسه الكثيرون، كنوعية الطعام، وعدم الحركة، والتدخين، فأسلوب الحياة الصحيح يقلل من فرص الإصابة بالأمراض وخاصة الزهايمر.

كما أوضحت الدراسات الطبية دور القهوة في علاج مرض الزهايمر، وذلك لإحتوائها علي مادتي الكافيين والبوليفينول التي تقلل من فرص حدوث مشاكل في خلايا المخ وخاصة الفصوص الخاصة بالذاكرة.

بالإضافة إلى أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالزهايمر 60%، ولذا يجب تناول فنجانين من القهوة في اليوم للحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن شي أنك ماتسوي شي ثم ترتاح شوي🙂

أخر الأخبار

«التجارة» تعتزم تطبيق لائحة الإستدعاء على جميع السلع والمنتجات
«التجارة» تعتزم تطبيق لائحة الإستدعاء على جميع السلع والمنتجات
Time منذ 17 دقيقة Views 1212
ستينية ترفع دعوى خلع بعد 40 عام زواج!
ستينية ترفع دعوى خلع بعد 40 عام زواج!
Time منذ 20 دقيقة Views 493
مفاجأة من حسين فهمي بشأن وفاة سعاد حسني
مفاجأة من حسين فهمي بشأن وفاة سعاد حسني
Time منذ 22 دقيقة Views 1439
أب يقتل ابنه و «يرمي» جثته في المقابر !
أب يقتل ابنه و «يرمي» جثته في المقابر !
Time منذ 33 دقيقة Views 684
«الأرصاد» رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
«الأرصاد» رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 34 دقيقة Views 1308
علماء يكتشفون سلالة ثانية لـ «كورونا» أشد فتكا
علماء يكتشفون سلالة ثانية لـ «كورونا» أشد فتكا
Time منذ 48 دقيقة Views 1873
شركة بيت الخبرة للاستشارات تعلن عن وظائف شاغرة
شركة بيت الخبرة للاستشارات تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 49 دقيقة Views 1315
إنطلاق أول خط لتجميع السيارات بالمملكة العام الحالي
إنطلاق أول خط لتجميع السيارات بالمملكة العام الحالي
Time منذ ساعة Views 1294
بالفيديو.. مطرف المطرف يهدي المملكة أغنية «أنا كويتي وأحب جاري»
بالفيديو.. مطرف المطرف يهدي المملكة أغنية «أنا كويتي وأحب جاري»
Time منذ ساعة Views 1232
الإفراج عن المتورطين في قضية «فساد النصف مليون» بجازان
الإفراج عن المتورطين في قضية «فساد النصف مليون» بجازان
Time منذ ساعة Views 1722