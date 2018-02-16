2 فنجان من القهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

أماني الغامدي (صدى):

يُعتبر الزهايمر هو مرض الشيخوخة، فهو مرض يصيب المخ، ويؤثر علي جميع انفعالاته وحركته ويؤدى لعدم السيطرة على أعضاء الجسم، ويعد من الأمراض الخاصة بكبار السن، ويعاني نسبة كبيرة من المسنين منه بنسبة تصل إلى 26 مليون شخص حول العالم.

حيث إن مرض الزهايمر انتشر في الفترة الأخير، نتيجة لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يمارسه الكثيرون، كنوعية الطعام، وعدم الحركة، والتدخين، فأسلوب الحياة الصحيح يقلل من فرص الإصابة بالأمراض وخاصة الزهايمر.

كما أوضحت الدراسات الطبية دور القهوة في علاج مرض الزهايمر، وذلك لإحتوائها علي مادتي الكافيين والبوليفينول التي تقلل من فرص حدوث مشاكل في خلايا المخ وخاصة الفصوص الخاصة بالذاكرة.

بالإضافة إلى أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالزهايمر 60%، ولذا يجب تناول فنجانين من القهوة في اليوم للحد من الإصابة بمرض الزهايمر.