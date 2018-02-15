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الأعداد السابقة للصحيفة

المرور يتوعد مروجي المخالفات

Time منذ سنتين
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المرور يتوعد مروجي المخالفات

عادل الحربي (صدى):
وجه مدير الإدارة العامة للمرور، جميع إدارات المرور بالمملكة، بضرورة ضبط المخالفين الذين يقومون بنشر مقاطع التفحيط أو السرعة الزائدة أو مخالفات المرور المختلفة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وإحالتهم لهيئة الفصل بالمخالفات المرورية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور وقعت خلال الأيام الماضية مع مؤسسة النقد العربي بالمملكة، اتفاقية رصد مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين للمركبات آلياً، الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها.

وفِي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقًا بأنظمة المرور على المركبة وقت ارتكاب المخالفة، يقوم نظام المرور آليًا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت عنوان " عدم وجود وثيقة تأمين " ، إضافة لتسجيل مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي على المركبة التي لا تتوفر لديها تأمين وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو داري
لا بارك الله فيك من حقير ديوث تسوق على حرمتك علشان الفلوس ياعديم الرجولة
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل .. صدق من قال // إتق شر من احسنت إليه .. ..ياكثر الفلسطينيين اللي في بلدنا ويسنوننا ويسبون حكومتنا ، ناهيك عن اللي برا سواءاً في فلسطين نفسها او خارج فلسطين ، ومن طيبتنا كل ما نسمع واحد منهم يتطاول علينا نقول : هذا مايمثل إلا نفسه ، فكم عددهم هؤلاء اللي كلٍ يمثل نفسه ، والله كثر ، بل هذه توجهات كل الشعب الفلسطيني ، تذكروا ماجرى في الكويت ومناصرتهم للعراقيين ، ومن ثم قلبوا على العراقيين مناصرةً للإحتلال الأمريكي والشيعي المجوسي ، وكل هذا نقول لا يمثل إلا نفسه ، طالما هذي سوايا الشعب الفلسطيني ، إذاً من هو الشعب الفلسطيني ، ومن هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني ؟ أليس هم هؤلاء ..؟؟؟ .. ومابالكم باالساسه والقادة الفلسطينيين الذين يسبوننا من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد ، والعجيب ان اليهودي وهو الضيف الآخر ، وقف بوجه الفلسطيني ورد عليه باالرد الصارم ، لا حباً في السعوديه ولا محاباة لها ، ولكن انطقه الله باالحق من حيث يشعر او لا يشعر ، ليبين خساسة الفلسطيني ناكر المعروف الذي يعض اليد اللتي شدت عضده وساندته ولا زالت تبذل كل مافي وسعها ، وقال له ، باالحرف : السعوديه ناصرتكم في كافة مشاريعكم ، سياسياً ومادياً ولولا السعوديه لما وجدت منظمة التحرير الفلسطينيه ، ومنذ خمسين سنه وأنتم تاكلوا وتشربوا وتناموا على حساب السعوديه ، وتنكرتوا لها ووضعتم ايديكم في إيدي الإيرانيين .. هذا غيض من فيض مما يجري على قنوات حزب الشيطان وطواغيت إيران .. .. وعلى ماتقدم ، اتمنى لو يرحلون كافة الفلسطينيين من بلادنا ، حتى الذين مابدر منهم شيء ، لأن الحية لا تلد إلا حيه ، لذا وجب للجميع الترحيل ، وتأديب المسيء قبل الترحيل .. ... حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل .. صدق من قال // إتق شر من احسنت إليه .. ..ياكثر الفلسطينيين اللي في بلدنا ويسنوننا ويسبون حكومتنا ، ناهيك عن اللي برا سواءاً في فلسطين نفسها او خارج فلسطين ، ومن طيبتنا كل ما نسمع واحد منهم يتطاول علينا نقول : هذا مايمثل إلا نفسه ، فكم عددهم هؤلاء اللي كلٍ يمثل نفسه ، والله كثر ، بل هذه توجهات كل الشعب الفلسطيني ، تذكروا ماجرى في الكويت ومناصرتهم للعراقيين ، ومن ثم قلبوا على العراقيين مناصرةً للإحتلال الأمريكي والشيعي المجوسي ، وكل هذا نقول لا يمثل إلا نفسه ، طالما هذي سوايا الشعب الفلسطيني ، إذاً من هو الشعب الفلسطيني ، ومن هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني ؟ أليس هم هؤلاء ..؟؟؟ .. ومابالكم باالساسه والقادة الفلسطينيين الذين يسبوننا من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد ، والعجيب ان اليهودي وهو الضيف الآخر ، وقف بوجه الفلسطيني ورد عليه باالرد الصارم ، لا حباً في السعوديه ولا محاباة لها ، ولكن انطقه الله باالحق من حيث يشعر او لا يشعر ، ليبين خساسة الفلسطيني ناكر المعروف الذي يعض اليد اللتي شدت عضده وساندته ولا زالت تبذل كل مافي وسعها ، وقال له ، باالحرف : السعوديه ناصرتكم في كافة مشاريعكم ، سياسياً ومادياً ولولا السعوديه لما وجدت منظمة التحرير الفلسطينيه ، ومنذ خمسين سنه وأنتم تاكلوا وتشربوا وتناموا على حساب السعوديه ، وتنكرتوا لها ووضعتم ايديكم في إيدي الإيرانيين .. هذا غيض من فيض مما يجري على قنوات حزب الشيطان وطواغيت إيران .. .. وعلى ماتقدم ، اتمنى لو يرحلون كافة الفلسطينيين من بلادنا ، حتى الذين مابدر منهم شيء ، لأن الحية لا تلد إلا حيه ، لذا وجب للجميع الترحيل ، وتأديب المسيء قبل الترحيل .. ... حسبنا الله ونعم الوكيل ..
عبدالعزيز بن سعد
كل ماقدمت يدك وما اقترفت بحق دينك ووطنك تفو عليك يالرخمه

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