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الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الحدود الشمالية

Time منذ سنتين
Views 3233
وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عددًا من الـوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، بدرجة ( أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد )، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في كل من رفحاء، طريف، العويقيلة.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا، ومطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أن التقديم مخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد).

وتابعت الجامعة، يجب ألا يقل التقدير في جميع المؤهلات عن جيد جدًا ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، واجتياز المقابلة الشخصية بالإضافة إلى إلقاء سمنار أمام القسم المختص عن موضوع رسالته، لافتة إلى أنه يجب تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة وفي حال عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

وأوضحت الجامعة أن التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط Http://career.nbu.edu.sa فقط، ولن تستقبل أي طلبات يدوية مباشرة.

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أحدث التعليقات

محمد
اللهم اشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازين الصوره
محمد
كفو ابو سلمان
ابو محمد
خير ان شاء الله ... .. اللهم اهله علينا باالخير والبركة والغفران .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😭😭😭😭😭 طال الانتظار يارب تجعلنا ومن نحب وجميع المسلمين من صوامه وقوامه🤲🤲🤲

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