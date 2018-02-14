وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عددًا من الـوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، بدرجة ( أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد )، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في كل من رفحاء، طريف، العويقيلة.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا، ومطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أن التقديم مخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد).

وتابعت الجامعة، يجب ألا يقل التقدير في جميع المؤهلات عن جيد جدًا ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، واجتياز المقابلة الشخصية بالإضافة إلى إلقاء سمنار أمام القسم المختص عن موضوع رسالته، لافتة إلى أنه يجب تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة وفي حال عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

وأوضحت الجامعة أن التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط Http://career.nbu.edu.sa فقط، ولن تستقبل أي طلبات يدوية مباشرة.