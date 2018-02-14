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الأعداد السابقة للصحيفة

وصفات طبيعية وسهلة لترطيب الشعر ومنع تساقطه

Time منذ سنتين
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وصفات طبيعية وسهلة لترطيب الشعر ومنع تساقطه

نورة الشهري (صدى):
توجد العديد من الوصفات الطبيعية بزيت بذور العنب للشعر، والذي يتميز عن غيره من الزيوت الطبيعية الأخرى المعروفة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، بفاعلية أكبر للمواد المرطبة فيه ما يجعله بمثابة بلسم ومرطب طبيعي للشعر .

ويتميز هذا النوع من الزيت بقدرته على معالجة مشاكل كثيرة للشعر مثل ضعف الشعر، وتساقطه، والتخلص الفعال من قشرة الرأس .

حيث يوفر زيت بذور العنب الترطيب الذي يحتاجه شعرك الجاف والمجعد، وهو لا يجعله دهنيا بالشكل الذي يسبب لك الضيق مثل ما يفعله زيت جوز الهند وزيت الزيتون، الذي يتسم بثقله على شعرك، وهو أيضًا عديم الرائحة، لذلك لن يترك رائحة عالقة بشعرك ولا كريهة.

كما يمكنك عمل وصفات طبيعية لتوفير النعومة واللمعان للشعر من زيت بذور العنب، بوضع بعض النقاط منه على أطراف أصابعك وتدليكه على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة عشر دقائق، ثم شطفه بالماء البارد .

و تُعد قشرة الرأس من أكثر المشاكل التي تتعرض لها السيدات والفتيات أيضًا، ويمكن أن تكون بسبب أمراض جلدية أو جفاف فروه الرأس، ما ينتج عنه موت خلايا الجلد وتساقطها، ويمكن علاج هذه القشرة بزيت بذور العنب، ما يرطب فروة رأسك ويساعد على وجود خلايا جلد صحية.

ولعمل ماسك للتخلص من قشرة الرأس، قومي بفرك زيت بذور العنب باستخدام أصابعك على فروه الرأس في حركة دائرية، مع السماح للجلد أن يمتص الزيت، وكذلك تعزيز تدفق الدم لفروه الرأس.

كما يحتوى زيت بذور العنب الذي يتم استخراجه من بذور العنب الباردة، على مضادات الأكسدة و التي تساعد على منع تساقط الشعر.

و ماسك منع التساقط يتكون من وصفات طبيعية، فقومي بخلط بعض ملاعق صغيرة من زيت بذور العنب مع قطرة أو اثنين من زيت الجوجوبا ومزجهم جيدًا، ثم فرك فروه الرأس بهذا الخليط، وتغطية الشعر بمنشفة مبللة بماء دافئ، لمدة 10 دقائق ثم شطفه، مما يفيد في علاج تساقط شعرك بشكل كبير، ويمكنك تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

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أحدث التعليقات

ص
طيب هو موفر لها اماكن واكل وبعدين هو لو رجعها بيئتها مارح تت عايش لانها من يوم هي صغيره عايشه معاه ومتعوده عليه انه مصدر اكل لهم
شيخين1
اكيد فلسطيني حيوان حاقد الالعنت الله عليهم اجمعين
ديم
ديم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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