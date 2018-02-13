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الأعداد السابقة للصحيفة

غدًا.. اختتام منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

Time منذ سنتين
Views 3261
غدًا.. اختتام منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

علي القحطاني (صدى):
تختتم غداً منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .

وسيلتقي المجزل نظيره النهضة، حيث يسعى المجزل للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الطائي والتعادل في اللقاء المؤجل أمام الخليج دون أهداف ، المجزل يدخل المباراة وهو في المركز الثالث عشر للترتيب برصيد 23 نقطة ، بينما يدخل النهضة اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز العاشر للترتيب .

وفي المباراة الثانية وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ، يلتقي الطائي ضيفه الكوكب ، الطائي قبل المباراة يملك في رصيده 32 في المركز الثالث ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من مركزي صدارة الترتيب ، في المقابل يحتل الكوكب المرتبة الخامسة برصيد 29 نقطة .

و على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ، يواجه نجران نظيره الحزم ، فريق نجران يدخل اللقاء وكله أمل في العودة لطريق الانتصارات بعد الغياب في الجولات الست الماضية من الدوري ، حيث يحتل الفريق المرتبة الخامسة عشرة وقبل الأخيرة للترتيب برصيد 19 نقطة ، في المقابل يملك الحزم في رصيده قبل انطلاق مباراة الغد 39 نقطة وفي المرتبة الثانية على سلم الترتيب .

وفي آخر مواجهات الجولة يلعب فريق جدة أمام النجوم ، حيث يمتلك جدة قبل هذا اللقاء 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير للمسابقة ، في المقابل يحتل المرتبة الثانية عشرة برصيد 23 نقطة .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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