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الأعداد السابقة للصحيفة

زوجة تدعي اختطاف ابنتها للحصول على الأموال من زوجها المسافر

Time منذ سنتين
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زوجة تدعي اختطاف ابنتها للحصول على الأموال من زوجها المسافر

متابعات (صدى):
أقدمت زوجة مغربية على ادعاء واقعة اختطاف ابنتها اثناء عودتها من المدرسة ، وابزاز زوجها للحصول على مبلغ مالي .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المغربية بمدينة كلميم بلاغ من الزوجة يفيد بتلقيها اتصال هاتفي من زوجها الذي يعمل خارج المدينة ، يؤكد أن ابنتهما البالغة 7 سنوات تم اختطافها من قبل شخص مجهول اثناء عودتها من المدرسة ، وطالبه بدفع فدية مالية .

وبتكثيف التحقيقات والتحريات توصلت الشرطة أن الزوجة هي التي ابلغت عن حدوث واقعة الاختطاف وطلب فدية دون حدوثها بغرض ابتزاز زوجها والحصول على اموال ، فيما قامت باخفاء ابنتها بإحدى غرف المنزل بعيدا عن الانظار .

وبمواجهتها انهارت المرأة واعترفت أن حاجتها للمال هي التي جعلتها تفكر في هذه الحيلة، لابتزاز زوجها والحصول على مبلغ مالي منه.

 

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
تمتم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
تم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
تم😂
زائر
وتتألق بسعرها العالي الخيالي الذي لا تستحقه !!!!!!!!!!!!!!!
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
احسن

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