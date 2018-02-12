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الأعداد السابقة للصحيفة

آل الشيخ: العولمة لا تناسب قيم الأمة الإسلامية

Time منذ سنتين
Views 2580
آل الشيخ: العولمة لا تناسب قيم الأمة الإسلامية

عادل الحربي (صدى):
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في محاضرة ألقاها مساء السبت، ضمن النشاط الثقافي المصاحب لفعاليات مهرجان الجنادرية 32 بعنوان " مصادر التشريع وأثره في توحيد الأمة " ، أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو القوة الإسلامية لمواجهة الثقافة العلمانية العالمية، والتحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة.

وأشار " آل الشيخ " إلى أن العولمة وما أنتجته من مخترعات ومبتكرات حديثة فيها خدمة للإنسان، لكن لا ينبغي تقديمها للأمة الإسلامية بثقافة العلمانية العالمية وما يصاحبها، مما لا يناسب المجتمعات البشرية المسلمة.

وأكد " آل الشيخ " أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر التشريع الإسلامي، اللذين تجمع عليهما الأمة الإسلامية، مضيفًا " إن الأمة الإسلامية نهضت عندما اعتمدت إقرار مصادر الشريعة في نهجها القويم الرباني " ، كما أنها في أضعف حالاتها نتيجة الفرقة والتناحر، وهذا ما أريد لها من أعدائها، ولا يرضون في وحدتها إلا على الأشياء الدنيوية.

ولفت " آل الشيخ " إلى أن طريق وحدة الأمة يأتي عن طريق مصادر التشريع لمواجهة العولمة والعلمانية، ومن يقوم بذلك هم العلماء للنهوض بالأمة الإسلامية، مبينًا أن أعداء الأمة هدفهم مهاجمة مصادر الشريعة الإسلامية وتشويهها.

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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