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8 أطعمة للتخلص نهائيا من دهون البطن في أسرع وقت

Time منذ سنتين
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8 أطعمة للتخلص نهائيا من دهون البطن في أسرع وقت

نورة الشهري (صدى):
يعاني الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات من دهون منطقة البطن، والتي تسبب لهم الإحراج عند ارتداء الملابس، و للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن يجب ممارسة رياضة المشي، و تجنب الجلوس لفترة طويلة أو تناول الطعام أمام التليفزيون، وإتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون.

و لذلك نصح خبراء التغذية بمجموعة من الأطعمة التي تساعد على التخلص من دهون البطن وهى :

- تناول الخضروات الطازجة مثل البقدونس والفجل والكرفس والخيار والخس والطماطم، فهذه المجموعة تشعر الإنسان بالشبع مع الوقاية من الإمساك.

تناول الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، مثل الجريب فروت والبطيخ والتفاح، والابتعاد عن العنب والتين لأنها تزيد الوزن.

الابتعاد عن تناول اللب والسوداني والمكسرات والشوكولاته والمياه الغازية.

- الابتعاد عن الأطعمة المقلية وتناول المشوي، لأنها تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون.

- الابتعاد عن الدهون واللحوم مثل الكبد والكباب ويفضل تناول لحوم البقر الصغيرة.

-عدم إهمال الوجبات الرئيسية الثلاثة من فطار وغداء وعشاء.

- احذر تناول أعشاب لفقدان الدهون، إلا تحت إشراف طبي.

شرب الكثير من الماء الذي يساعد على الشعور بالشبع .

أطعمة
التخلص
دهون البطن
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

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