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فوائد السلطة المكسيكي لمرضى الكبد وطريقة عملها

Time منذ سنتين
Views 2257
فوائد السلطة المكسيكي لمرضى الكبد وطريقة عملها

متابعات (صدى):
يقع مرضى الكبد في حيرة كبيرة بسبب عدم معرفتهم اختيار الأطعمة المناسبة لهم التي لا تضر صحتهم، لذا يجب تناول الوجبات التي تحتوى على بروتينات وتجنب الدهون.

لذلك نصح الأطباء بسلطة طبيعية على الطريقة المكسيكية لمرضى الكبد، وتحتوي على:

نصف كوب من الفاصوليا السوداء

ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي

1 ملعقتين بابريكا

نصف كوب من حبات الذرة

1/2 كوب زيت الزيتون

1/2 كوب عصير عنب احمر

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

2 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

1/2 ملعقة كبيرة الكمون المطحون

1/2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:

الجمع بين الفاصوليا والفلفل والذرة المجمدة والبصل الأحمر في وعاء كبير.

و يخفق زيت الزيتون، عصير العنب، وعصير الليمون، والسكر والملح والكزبرة والكمون والفلفل الأسود في وعاء صغير، ثم وضعها في الوعاء الكبير، وبالهناء والشفاء.

عمل
سلطة مكسيكي
مرضي الكبد
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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يستر و يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه

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