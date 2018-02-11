نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تزاحم لشراء نوع معين من البسكويت بالسويد

Time منذ سنتين
Views 2014
تزاحم لشراء نوع معين من البسكويت بالسويد

ستوكهولم (صدى):
أحدث نوع من البسكويت بمدينة السويد حالة غريبة من الزحام، حيث اصطف مجموعات كبيرة من السويديين في طوابير طويلة استمر كل منها لأكثر من ساعة، لشراء نوع شهير من البسكويت المحشو بالشيكولاتة.

حيث أن هذا البسكويت يُصنع مرة أو مرتين فقط في العام في أحد المصانع بالبلدة، ويباع في منفذ واحد فقط خارج بوابات المصنع بسعر 29 كرونر (5.3 دولارًا) للعلبة وبها عشر قطع.

و يعتبر هذا المصنع من أكبر مصانع البسكويت في المنطقة الاسكندينافية، بالإضافة إلي أن أعداد الناس كانت غير عادية، كما كان هناك توافد أكثر من أى وقت مضى.

السويد
الشيكولاته
بسكويت
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد صباحك اخوي ..
raa
يا خالد والله رجال الحد الجنوبي واي حد من حدود المملكه أنهم أكبر من ذولي ولا هم بمقدارهم, رجال ضحو في أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن , هو كل من أخطأ قلنا ودوه الحد الجنوبي الحد للرجال الي يتفاخر الواحد يكون معهم , الا هالاشكال ذابحته النعمه والعافيه والطمأنينة والامان , صدقني أذا ماخليته يفقد أحدهن ماراح يتوب .
واحد منصف
عجيب تصاريح للمشي حاليا نقول حجر كلي ثم نقول تصاريح للمشي مع العلم نه توجد تصاريح للتمرين وتاريخ للتموين الطارئ ما هو الفرق بينهما خلك في البيت خلك بخير
raa
يا أخي بعض الردود تحس انك جالس بصف رابع ابتدائي .......
raa
هو كل من أخطأ ( قال الله يسامح من كان السبب ) او ( اوريك بس خلني لين اطلع ) , يعني اذا انت اخطأت وش دخل الناس , ولا يزعل اذا احد بلغ عليه

أخر الأخبار

أزمة بين الحكومة البريطانية وأندية الدوري تهدد بالحرمان من الإستمرار ببطولات أوروبا
أزمة بين الحكومة البريطانية وأندية الدوري تهدد بالحرمان من الإستمرار ببطولات أوروبا
Time منذ 33 ثانية Views 1011
6 نصائح للإستمتاع بالعيد بلا خروجات
6 نصائح للإستمتاع بالعيد بلا خروجات
Time منذ 18 دقيقة Views 1114
ياسمين صبري تكشف كلامها عن «أبو هشيمة» وتؤكد: «رامز» حذف الحقيقة
ياسمين صبري تكشف كلامها عن «أبو هشيمة» وتؤكد: «رامز» حذف الحقيقة
Time منذ 32 دقيقة Views 1212
مسؤولون يكشفون كذب الرواية الإيرانية بشأن هجوم البارجة
مسؤولون يكشفون كذب الرواية الإيرانية بشأن هجوم البارجة
Time منذ ساعة Views 1757
ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية بتجميد التمويل بعد 30 يوما
ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية بتجميد التمويل بعد 30 يوما
Time منذ ساعة Views 1700
بالفيديو..لحظة نقل جثمان صالح كامل تمهيدًا للصلاة عليه في الحرم
بالفيديو..لحظة نقل جثمان صالح كامل تمهيدًا للصلاة عليه في الحرم
Time منذ ساعتين Views 2577
قريبا..تصريح لـ " رياضة المشي " أثناء فترة منع التجول
قريبا..تصريح لـ " رياضة المشي " أثناء فترة منع التجول
Time منذ ساعتين Views 2715
" صحة نجران " ترد على واقعة رفض طبيب بمستشفى الملك خالد لعلاج مريض
" صحة نجران " ترد على واقعة رفض طبيب بمستشفى الملك خالد لعلاج مريض
Time منذ ساعتين Views 1848
توضيح من مصرف الراجحي بشأن موعد إيداع راتب مايو
توضيح من مصرف الراجحي بشأن موعد إيداع راتب مايو
Time منذ ساعتين Views 2683
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 3 ساعات Views 1939