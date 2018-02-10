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6 حقائق لا تعرفها عن أدوية المسكنات

Time منذ سنتين
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6 حقائق لا تعرفها عن أدوية المسكنات

متابعات (صدى):
يميل أغلب الناس لتناول أدوية المسكنات التي تمنحهم راحة مؤقتة أو دائمة من الألام التي يشعرون بها، وذلك على الرغم من تحذيرات الأطباء من خطورة هذه المسكنات، والآثار الجانبية لها، خاصةً المسكنات القوية أو التي يتم تناولها لفترات طويلة.

في هذا الإطار، يقدم الأطباء وخبراء الصحة عدد من الحقائق العلمية حول " مسكنات الألم " ، والتي تغيب عن ذهن الكثيرين، وذلك على النحو التالي:

1- ربما لا تكون بحاجة لمسكنات الألم: فقبل استخدام مسكنات الألم لابد أن تفكر هل أنت بحاجة لها أم لا.

2- عالج السبب الحقيقي للألم: فالألم ليس مرضًا، بل علامة على مرض، هو المصدر الحقيقي والسبب الأصلي للمعاناة.

3- تجنَّب تناول أدوية لم يصفها الطبيب.

4- يجب أن تعرف جميع الآثار الجانبية قبل تناول المسكنات.

5- المسكنات يمكن أن تتحول إلى إدمان: حيث يُعد إدمان المسكنات أحد أكبر وأخطر الآثار الجانبية، وهو في الواقع إدمان نفسي، يصيب الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم.

6- مسكنات الألم يمكن أن تتلف أجهزة الجسم: وذلك لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية القوية، التي يصعب على الجسم تكسيرها والتخلص منها.

طب
صحة
أدوية
مخاطر
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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